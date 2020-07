KINESKA REGIJA OBJAVILA UPOZORENJE: U jednoj bolnici prijavljen slučaj bolesti koja je u srednjem vijeku pokosila pola Europe

Vlasti grada Bayan Nura, u kineskoj autonomnoj regiji Unutarnjoj Mongoliji, u nedjelju su izdale upozorenje stanovništvu, dan nakon što je jedna bolnica prijavila slučaj sumnje u pojavu bubonske kuge. Zdravstveno povjerenstvo grada Bayan Nura izdalo je upozorenje trećeg stupnja, u sustavu od četiri razine.

Upozorenje se odnosi na zabranu lova i konzumiranja životinja koje bi mogle biti zaražene kugom. Stanovnici se pozivaju da prijave sve slučajeve za koje sumnjaju da se radi o kugi, kao i pojavu slučajeva groznice bez jasnih uzroka. Vlasti pozivaju stanovnike da prijave i sve uočene slučajeve bolesnih ili uginulih glodavaca,piše Net.

Upozorenje je uslijedilo nakon što su u studenome prošle godine među stanovništvom Unutarnje Mongolije prijavljena četiri slučaja kuge, uključujući dva slučaja plućne kuge, smrtonosnije inačice te teške bolesti.

Bubonska kuga, u srednjem vijeku poznata kao ‘crna smrt’, iznimno je zarazna i najčešće smrtonosna bolest koju šire glodavci. Epidemija ‘crne smrti’ je u 14. stoljeću rezultirala smrću 30 do 60 posto stanovnika Europe. Pojava kuge u Kini nije rijetkost, no njeni epidemijski razmjeri sve su rjeđi. Zemlja je od 2009. do 2018. prijavila 26 slučajeva zaraze bubonskom kugom i 11 smrtnih ishoda.

