Otvorenje pubova u Londonu nije pošlo po planu: Alkohol i distanca nisu dobra kombinacija

Predsjednik Policijskog saveza John Apter oglasio se na Twitteru napisavši da alkohol i fizička distanca nisu dobra kombinacija. On i njegov kolega, koji su bili na dužnosti u gradu Southampton na jugu Engleske, suočili su se s brojnim problemima na ulicama tokom subotnje večeri. Zatekli su ih ljudi u alkoholiziranom stanju, tučnjave i neprimjereno ponašanje stanovnika.

“Ono što je bilo kristalno jasno jeste da se pijani ljudi ne mogu i neće distancirati”, rekao je Apter, javlja CNN.

Londonska policija ponovo je pozvala građane da budu odgovorni i da poštuju epidemiološke mjere koje su na snazi. Međutim, fotografije iz barova i pubova iz londonskog okruga Soho, pokazale su da se brojni građani ne pridržavaju nikakvih mjera.

Soho in London is jammers, mask on and home time for me. Absolute madness pic.twitter.com/5lkkCK3zRa

— Stephen Brian Lowe (@StephenBLowe) July 4, 2020