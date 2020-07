Pala vlada: Francuski premijer i svi ministri podnijeli ostavku

Podsjetimo, francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u razgovoru za regionalne medije da kani zacrtati “novi put s novom ekipom”, čime je potvrdio da će narednih dana doći do preustroja vlade.

“Nalazim se pred odabirima za novi put. Tu su novi ciljevi neovisnosti, obnove, pomirbe i nove metode koje treba pokrenuti. Iza njih će stajati nova ekipa”, rekao je Macron.

Francusku vladu do sada napustilo 17 ministara

Prema navodima francuskog Le Mondea, od početka petogodišnjeg mandata francusku vladu je napustilo 17 ministara, uključujući 13 koji su dali ostavku.

Macron je za “novi put“ odredio prioritete koji će se temeljiti na zdravstvenoj politici i planovima za mlade.

Uskoro imenovanje novog premijera

Novi francuski premijer biti će imenovan u nekoliko idućih sati, najavila je Elizejska palača.

Elizejska palača objavila je u ranijem priopćenju da će Philippe obavljati posao dok se ne formira nova vlada.

Macron je još sredinom lipnja objavio da želi reformirati svoj predsjednički mandat.

#BREAKING France's Prime Minister Edouard Philippe and his ministers submit their resignations pic.twitter.com/om2BtDAxXb

— AFP news agency (@AFP) July 3, 2020