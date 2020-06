WHO – Naredne sedmice cifra od 10 miliona zaraženih

– Očekujemo da ćemo dostići cifru od ukupno 10 miliona zaraženih u narednoj sedmici. To je gorak podsjetnik da, čak i dok nastavljamo s istraživanjima na vakcini i terapeutskim metodama, mi imamo odgovornost da hitno učinimo sve što je u našoj moći sa sredstvima koje posjedujemo kako bismo suzbili transmisiju i spasili živote. Jedan od najefikasnijih načina spašavanja života je pružanje kisika onima kojima je hitno potreban. Nekoliko je izvještaja koji ukazuju na ključnu ulogu snabdijevanja kisikom – izjavio je Thedros.

Thedros je kazao da, dok neke zemlje počinju da otvaraju svoja društva i ekonomije, pitanje kako osigurati sve veća okupljanja ljudi postaje sve značajnije. To je posebno značajno za jedno od najvećih masovnih okupljanja u svijetu – hodočašće hadža.

Vlada Kraljevine Saudijske Arabije objavila je da će se hadž u ovoj godini obaviti uz limitirani broj hodočasnika raznih nacionalnosti koji žive u kraljevstvu. Ta odluka je donesena u skladu sa smjernicama WHO-a na zaštiti sigurnosti hodočasnika i minimiziranja transmisije zaraze.

– To nije bila jednostavna odluka, i mi također uviđamo da je ona veliko razočarenje za muslimane koji su se nadali da će obaviti hodočašće u ovoj godini. To je još jedan primjer teških odluka koje sve zemlje moraju donositi kako bi stavile zdravlje iznad svega – kazao je čelnik WHO-a,prenosi Novi.

Jedna od vodećih eksperata WHO-a der Maria Kerkove izjavila je da UN-ova agencija za javno zdravstvo sarađuje s istražiteljima širom svijeta, među kojima i brojnim stručnjacima na tehničkim detaljima, uključujući razvijanje vakcine protiv COVID-19.

Vodeći epidemiolog WHO-a dr. Michael Ryan istaknuo je da WHO ima sredstva da suzbije transmisiju, i izrazio nadu da će biti razvijena efikasna vakcina, ali da WHO još ne može računati na to.

