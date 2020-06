Širi se snimka na kojoj crnac brutalno mlati bijelog prodavača u Americi

Za razliku od snimke policijskog ubojstva crnca Georgea Floyda u Minneapolisu u Minnesoti, čije je ubojstvo od strane policije i potaklo velike prosvjede i nerede diljem SAD-a, žrtva na ovoj snimci je preživjela. No u ovom slučaju crnac je bio napadač, a žrtva bijelac – tačnije, prodavač u robnoj kući poznatog trgovačkog lanca Macy’s.

Napad se dogodio još 15. maja, nakon čega je snimka procurila i postala viralna na društvenim mrežama, a danas ju je na Twitteru podijelio i američki predsjednik Donald Trump. On je retvitao objavu Matta Walsha, kolumnista američkog desničarskog portala Daily Wire, koji je osnovao politički komentator Ben Shapiro, prenosi “Index“.

“Pogledajte što se ovdje događa. Gdje su protestanti? Je li ovaj muškarac uhićen?” komentirao je Trump uz Walshov tvit.

“Ovo je užasan zločin iz mržnje”

“Ovaj tip je brutalno napao zaposlenika Macy’sa zbog njegove rase i onda ga oklevetao tvrdeći da mu je rekao n-riječ, što je laž. Ovo je užasan zločin iz mržnje i, da su rase obrnute, bila bi jedina stvar o kojoj bismo razgovarali danima”, komentirao je pak Walsh uz video. N-riječ je ublaženi izraz za pogrdnu riječ “nigger” (crnčuga), koja se u SAD-u izbjegava kao govor mržnje prema crncima.

Samu snimku napravio je i objavio brat crnog napadača, michiganski reper FT Quay. Njegov brat na snimci s leđa udara bijelog prodavača, koji nosi masku na licu, nasred trgovine. Nakon što ovaj pada na pod, ostaje ležati na leđima podižući ruku ne bi li se obranio od napadača koji se prijeteći nadvija nad njim.

Napadač zatim prodavaču kaže “ne diraj me, crnčugo” (iako je žrtva bijelac), slijedi ga i prodavača, koji puže na podu i pokušava se odmaknuti, još najmanje dva puta udara šakom u glavu, unatoč njegovom ponavljanju da mu je žao i molbama da ga prestane tući.

“To je naprosto bio njegov instinkt”

Looks what’s going on here. Where are the protesters? Was this man arrested? https://t.co/2E1UbU5vNN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020