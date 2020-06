Snažan zemljotres jačine 7,1 stepeni po Rihteru pogodio Meksiko

Meksička Nacionalna seizmološka služba procijenilaje da se radi o zemljotresu jačine 7,1 stepeni po Rihteru, a u međuvremenu, američki Geološki institut (USGS) zabilježio je zemljotres jačine 7,7 po Rihteru.

Zemljotres ove jačine kvalificira se kao opasni potres i može nanijeti ozbiljnu štetu. Kako se navodi, proglašena je i opasnost od cunamija.

Prema navodima očevidaca ljudi su u panici izašli na ulice. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti i žrtvama, prenosi “Klix“.

Earthquake in Mexico City- still occurring – not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG

