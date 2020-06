U eksploziji gasa jedna osoba poginula, nekoliko ljudi zarobljeno u ruševinama

Najmanje jedna osoba poginula je od eksplozije gasa u stambenom bloku u Kijevu, saopštili su spasioci.

Iz Državne hitne službe saopšteno je da su uništena četiri sprata devetospratne zgrade, te da postoji mogućnost da je nekoliko ljudi zarobljeno ispod ruševina na tim spratovima.

U saopštenju se navodi da je iz zgrade evakuisana 21 osoba, ali da nije poznato koliko ljudi se i dalje nalazi u zgradi, prenosi “Fokus“.

#BREAKING : #UKRAINE : A gas explosion occured in a high-rise building at grigorenko avenue in #Kiev. As a result, Interfloor ceilings of 4, 5, 6, 7 floors are destroyed. pic.twitter.com/TwBstgW0CR

