Ispovijest surogat majke: Od troje djece sam zaradila dva stana i kuću

Prošlogodišnji porođaj je za nju bio treće uspješno surogat-majčinstvo. Prvi put je tako rodila dijete za jedan irski bračni par kade je imala 21 godinu. Potom je rodila jedno dijete za par iz Njemačke i jedno za par iz Indije.

Za razliku od mnogih žena koje su na isti način rađale djecu, ona je u razgovoru za “Deutsche Welle” koji je vodio novinar Mikola Berdnjik otvoreno progovorila o svemu, osim o visini honorara. Ali, prema podacima iz drugih izvora, po trudnoći se plaća 15.000 eura (oko 30.000 KM).

DW: Kako ste postali surogat-majka?

Alina Stahorska: Prvi put sam bila vrlo mlada. Upravo sam se rastala od svog prvog muža, morala sam ga ostaviti. Ali nisam imala stan za mene i za moje prvo dijete, koje je tada imalo tri i pol godine. Najprije smo pola godine živjeli kod moje bake. Za program surogat-majčinstva sam saznala iz jednog oglasa. Otišla sam u kliniku na testiranje, bila sam tamo sa sinom. Čekao me u hodniku. Ponekad sam ga ostavljala kod bake.

DW: Da li Vam je teško pala odluka da postanete surogat-majka?

Alina Stahorska: Nisam imala ni najmanju sumnju, jer sam znala zašto to radim. Naravno, bojala sam se. Mislila sam da me neće uzeti jer sam mlada. Ali sve je prošlo dobro i rodila sam prvo dijete, a kasnije i drugo i treće.

DW: Da li su vaši roditelji znali za to?

Alina Stahorska: Da. Oni žive u Rusiji. Kad su se tamo preselili, ja sam ostala kod bake u Harkovu, gdje sam rođena.

DW: Kako su Vaši roditelji reagirali?

Alina Stahorska: Dobro. Nije bilo problema. Ništa nisam krila ni pred susjedima ni pred prijateljima ni pred rodbinom. Naravno, ima ih koji su ružno mislili o meni, da prodajem svoje dijete i slično. Ali dosta mojih prijateljica, njih deset ili 15 su se uključile u program prema mojoj preporuci.

DW: Klinike tvrde da surogat-majke žele pomoći parovima bez djece.

Alina Stahorska: Iskreno rečeno, nisam tamo otišla kao Majka Tereza da pomognem parovima bez djece. U prvom planu mi je bio novac. To je istina. Do danas imam kontakt sa tim roditeljima i oni su veoma zahvalni. Raduje me da sam im pomogla. Ali ja sam imala moje vlastite ciljeve.

DW: Vi dakle ne smatrate da je surogat-majčinstvo iskorištavanje žena?

Alina Stahorska: Ako se neka žena odluči za to, onda zna zašto to čini. Meni je ponuđena izvjesna suma i znala sam što za to mogu kupiti. Ne vidim tu neko iskorištavanje.

DW: Kako ste potrošili novac?

Alina Stahorska: Nakon prvog surogat-majčinstva platila sam pola trosobnog stana, poslije drugog pola dvosobnog stana. Kasnije sam oba prodala i kupila jednosoban stan, koji sam kasnije prodala. S novcem od trećeg djeteta kupili smo kuću u Harkovu i dva automobila. Toliko novca za to vrijeme ne bih drukčije mogla zaraditi.

Da li Vam je fizički teško palo da budete surogat-majka?

Alina Stahorska: Prvi put je bilo teško. Imala sam trudničku mučninu, nisam imala gdje ići, a imala sam trogodišnje dijete. Samo sam sjedila između svoja četiri zida. Drugi i treći put znala sam što me čeka, pa mi je bilo lakše. Neugodno je jedino što se često mora ići u kliniku na ispitivanja i injekcije. Ne bojim se uzimanja krvi, ali se bojim injekcija.

