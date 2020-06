Preko zatvorenih Facebook grupa daju i po 10.000 dolara za lijek na bazi remedesivira kojim se liječe mačke

FDA odbija odobriti lijek pa u međuvremenu cvate crno tržište.

Nakon što mu je FDA izdao ekspresno odobrenje, remdesivir se već koristi na teško bolesnim pacijentima no zalihe su ograničene pa će proći dosta vremena prije no što postane široko dostupne. Business Insider pak otkriva kako je na crnom tržištu nastala prava jagma za verzijom lijeka, poznatom kao GS, koju vlasnici kućnih ljubimaca već koriste za liječenje rijetke, smrtonosne bolesti od koje obolijevaju kućne mačke, piše “tportal“.

Nelicencirane doze GS-a, koje se prodaju u tekućem obliku i distribuiraju u bočicama, dostupne su kroz široku mrežu internetskih dobavljača iz Kine. Hiljade vlasnika bolesnih mačaka okuplja se u zatvorenim Facebook grupama koje kupce povezuju s prodavačima.

Iako se novac ne razmjenjuje putem Facebooka, mreža djeluje kao kanal preko kojeg ljudi mogu pristupiti nelicenciranom proizvodu. Lijek dostiže astronomske cijene, prodaje se i po 10.000 dolara, a distribuira se pod krinkom dodatka prehrani.

Priča se i kako neki ovaj lijek koriste protiv koronavirusa, no nije poznato koliko se taj običaj raširio među ljudima.

Opisana bolest je mačji infektivni peritonitis (FIP) od kojeg kućni ljubimci dobivaju groznicu, gube kilograme, teško dišu i na kraju u pravilu ugibaju. Bolest izaziva vrsta koronavirusa iz iste porodice patogena koji kod ljudi uzrokuju COVID-19. No mada su genetski srodni, FIP koronavirus ne uzrokuje COVID-19, i obrnuto.

Lijek koji se koristi za njegovo liječenje zove se GS-441524, ili skraćeno GS. Proizvode ga i prodaju kompanije sa sjedištem u Kini, odakle ih šalju po cijelom svijetu, naročito u SAD.

Profesor Niels Pedersen, stručnjak za veterinu s Kalifornijskog sveučilišta Davis koji i sam ovaj lijek primjenjuje na mačkama, tvrdi da ‘GS liječi FIP u najmanje 80 posto slučajeva’.

Slično pričaju i neki drugi veterinari no FDA odbija linecirati ovaj lijek koji je tako i dalje ilegalan. Zbog toga ga neke internetske stranice prodaju kao dodatak ljudskoj prehrani.

Oksana Pyzik, profesorica s Farmaceutskog fakulteta na University Collegeu u Londonu, smatra da je kineski GS potencijalno opasan.

Do you remember that claim that the ancestor of #remdesivir (e.g. GS441524) is a better option than remdesivir itself? Well, the author (@victoriacyanide) has published a scientific preprint.

Please read it and circulate it. https://t.co/2SSYF2x6LD

— Julien Potet (@julienpotet) June 3, 2020