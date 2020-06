Na pomolu dogovor vijeka: Rusija i SAD počinju pregovore o naoružanju

– Danas sam se dogovorio sa zamenikom ministra spoljnih poslova Rusije Sergejom Rjabkovim o vremenu i mjestu održavanja pregovora o nuklearnom oružju u junu – napisao je Bilingsli na Tviteru.

Međutim, zvaničnik nije precizirao tačan datum i mjesto održavanja sastanka.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith?

