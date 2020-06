Zna li WHO uopće šta radi i preporučuje: Odjednom promijenili stav o nošenju maski, a virus slabi… Zašto?!

WHO je sinoć objavio kako je promijenio svoje preporuke o nošenju maski.

Naime, sada preporučuju vladama da potaknu stanovnike na nošenje maski na javnim mjestima gdje postoji rizik transmisije koronavirusa.

U novim smjernicama, čiju su izradu potaknuli rezultati studija provedenih u posljednjih nekoliko sedmica, WHO naglašava da su maske samo jedan u nizu alata koji mogu smanjiti rizik transmisije, ali ne bi trebale pružiti lažan osjećaj sigurnosti.

– Savjetujemo vlade da potaknu stanovnike da nose maske. Tačnije, neka nose masku od tkanine, to jest nemedicinsku masku – rekla je za Reuters u intervjuu Maria Van Kerkhove, tehnička voditeljica WHO za koronavirus.

Kakva je preporuka bila ranije?

Neke zemlje širim svijeta ovu mjeru već imaju kao obaveznu i traže da građani nose maske kad god izlaze iz svojih domova. No, WHO je ranije tvrdio kako nema dovoljno dokaza koji potvrđuju da su ljudi sigurniji ako nose maske na javnim mjestima.

Ipak, Marian Van Kerkhove, tehnička voditeljica WHO-a za koronavirus jučer je u razgovoru Reutersu rekla kako se sada preporučuju maske, i to maske koje nisu medicinske, odnosno one izrađene od tkanine i to na lokacijama gdje je povećan rizik prenosa bolesti.

Do te izjave WHO je preporučivao da medicinske maske za lice nose samo ljudi koji su bolesni i oni koji skrbe za njih.

Zašto se sada savjetuje nošenje maski za lice na javnim mjestima?

Van Kerkhove je rekla kako je ova nova preporuka sada na snazi zbog studije koja je provedena prethodnih sedmica.

– Sada imamo dokaze da maske, ako se nose ispravno, mogu biti barijera potencijalno zaraznim kapljicama – poručila je Kerkhove.

U isto vrijeme, WHO dodaje i kako su maske samo jedan vid zaštitite koji se može koristiti kao način smanjenja rizika od prijenosa bolesti, a dodaju i kako maske ne smiju ljudima dati lažan osjećaj sigurnosti.

– Samo maske vas neće zaštititi od koronavirusa – rekao je pak direktor WHO-a, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Velika promjena u preporuci

Kako javlja BBC, radi se o velikoj promjeni u preporuci za javna mjesta. Pišu kako je mjesecima WHO govorio kako maske u javnosti pružaju lažan osjećaj sigurnosti te kako bi se, s naputkom da svi nose maske na javnim mjestima, uskratila zaštitna oprema za medicinske radnike.

Ovi argumenti nisu nestali, ali sada WHO prepoznaje nove dokaze koji su se pojavili i javljaju o novom istraživanju, koje kaže da ljudi mogu biti jako zarazni u danima prije nego što pokažu prve simptome.

Uostalom, neki su prijenosnici virusa, a da toga nisu ni svjesni.

