Gradonačenlnica prkosi Trampu: Na cesti prema Bijeloj kući stoji ogromna poruka

Gradonačelnica Vašingtona Mjurijel Bouser (Muriel Bowser) je, prkoseći predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump), preimenovala Trg Lafayette blizu Bijele kuće, nazvan po heroju Američkog rata za nezavisnost i Francuske revolucije, u “Black Lives Matter Plaza”, odnosno trg “Crni životi su važni”.

Trg je postao glavno okupljalište često nasilnih protesta protiv policijske brutalnosti.

Pripadnici saveznih snaga su u ponedjeljak nasilno i suzavcem rastjerale mirne demonstrante iz tog područja kako bi se Tramp uslikao s Biblijom ispred crkve koju su oštetili demonstranti, prenose američki mediji.

Bouser je u pismu predsjedniku napisala da zadnjih dana nije bilo novih hapšenja te je zatražile da specijalne jedinice napuste ovaj grad.

Holy cow. The city of DC is out here on 16th steeet behind the White House painting BLACK LIVES MATTER onto the streets — that it owns — stretching all the way to k Street. pic.twitter.com/PU7DW7XZHu

— Emily Badger (@emilymbadger) June 5, 2020