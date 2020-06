Trump izjavom o Georgeu Floydu sablaznio sve: “Ovo je divan dan za njega, divan dan za sve”

Cijeli sat nizao je Trump prilično nepovezana zapažanja o smanjenju nezaposlenosti u maju do kojeg je došlo nakon ublažavanja restrikcija vezanih uz epidemiju koronavirusa, a nakon toga progovorio je i o demonstracijama vezanim za smrt Georgea Floyda, pa je oboje, i koronakrizu i demonstracije, proglasio gotovo završenom pričom, prenosi “Faktor”

– Nadam se da nas George gleda odozgo i kaže: “Ovo što se događa u našoj zemlji je divno. Ovo je divan dan za njega, divan dan za sve. Ovo je divan dan za sve nas kad se radi o jednakosti” – rekao je Trump.

Na pitanja iznenađenih novinara, kako je to tačno mislio da je ovo divan dan za Georgea Floyda, od čije sahrane nisu prošla ni 24 sata, Trump je napuštajući press konferenciju samo ponovio: “Divan dan”.

Less than 24 hours after George Floyd’s memorial service, Trump called this a “great day” for Floyd and others "in terms of equality.”

Despicable. pic.twitter.com/WD3YPy9t35

— CAP Action (@CAPAction) June 5, 2020