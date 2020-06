Širi se nevjerojatna snimka iz Amerike: Bijelci kleče i mole crnce za oprost

Na snimci se, naime, vide bijeli vjernici, stanovnici Houstona u saveznoj državi Teksas, koji kleče pred svojim crnim komšijama i mole ih za oprost, piše “Index“.

“Tražimo oprost od naše crne braće i sestara za godine i godine rasizma, sistemskog rasizma”, može se čuti kako govori bijeli muškarac na čelu okupljenih, u govoru koji je u isto vrijeme bio molitva Bogu i molba za oprost.

White neighbours kneel down and beg their black neighbours for forgiveness on behalf of whites for years of racism. Such a beautiful moment.#GeorgeFloyd #ICantBreathe pic.twitter.com/2CJRZheSeN

— Preeti Nahar (@PreetRang) June 1, 2020