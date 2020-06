Antonio Guterres: “Cjepivo protiv koronavirusa bit će svjetsko javno dobro dostupno svima”

Glavni sekretar UN-a Antonio Guterres poručio je u četvrtak da se buduće cjepivo protiv novog koronavirusa mora smatrati “svjetskim javnim dobrom” koje mora biti dostupno svima, na otvaranju međunarodnog samita za prikupljanje sredstava za cijepljenje.

Savez za cjepivo (Gavi) nada se da će na tom virtualnom sastanku, koji je okupio više od 50 zemalja i više od 35 šefova država i vlada, prikupiti 7,4 milijarde dolara za nastavak svjetskih kampanja cijepljenja protiv rubeole, dječje paralize i tifusa, koje su velikim dijelom obustavljene zbog pandemije covida-19.

Cilj je prikupiti dvije milijarde dolara

Na sastanku bi trebali biti upućeni i pozivi za prikupljanje sredstava za kupnju i proizvodnju budućeg cjepiva protiv covida-19, kao i za podrškua za njegovu distribuciju u zemljama u razvoju.

Kada je riječ o cjepivu protiv covida-19, cilj Saveza je da se prikupe dvije milijarde dolara.

“Cjepivo protiv covida-19 mora se smatrati svjetskim javnim dobrom, cjepivom za sve ljude“, rekao je glavni sekretar UN-a u videoobraćanju na otvaranju samita, istaknuvši da su mnogobrojni svjetski čelnici uputili apele u tom smislu, prenosi AFP.

Upozorio je da su zbog pandemije koronavirusa prekinute mnoge kampanje cijepljenja. Kazao je da 20 miliona djece nije u potpunosti cijepljeno, a svako peto nije uopće.

“Pronađimo sigurna sredstva da se cijepljenja nastave unatoč pandemiji“, apelirao je, i “kada cjepivo protiv covida-19 bude dostupno, pobrinimo se da bude dostupno svima“.

Američki predsjednik Donald Trump u kratkom je obraćanju istaknuo da je koronavirus pokazao da granice za bolest ne postoje te poručio da će svjetska zajednica problem riješiti zajedničkim snagama. “On je opak, on je strašan, ali riješit ćemo to zajedno“, kazao je.

Johnson pozvao na novu eru suradnje

Domaćin samita, britanski premijer Boris Johnson, pozvao je na “novu eru suradnje” u svijetu kada je riječ o zdravlju.

Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je koronavirus odnio gotovo 40.000 ljudskih života, najveći je donator Gavija kojemu je obećalo 1,65 milijarda funti kroz idućih pet godina.

Koronavirus je u svijetu usmrtio gotovo 386.000 ljudi otkako se pojavio potkraj godine u Kini, a zaraženo je više od šest i pol milijuna ljudi.

Američki filantrop Bill Gates, čija je zaklada jako angažirana u potrazi za cjepivom za covid-19, poručio je da su farmaceutske kompanije svjesne da je cjepivo javno dobro i da im profit nije jedini cilj.

Naglasio je da će cjepivo, kada bude dostupno, biti distribuirano prema više od 80 posto stanovništva kako bi se razvio tzv. imunitet krda i pobijedila bolest, piše “Hina”.

