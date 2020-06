Tramp podigao vojsku: Padobranska divizija na obodima Vašingtona

Američke trupe iz 82. vazduhoplovne divizije premještene su iz svoje baze u Sjevernoj Karolini na periferiju Vašingtona, navodi se u više izvještaja neimenovanih zvaničnika Ministarstva odbrane SAD.

Prema trenutno dostupnim informacijama, vojnici su naoružani i imaju opremu za nemire i bajonete. Oko 700 članova 82. pripadnika SAD-a sada je smješteno u zajedničkoj vojnoj bazi Andrus u Merilendu i Fort Belvoar (Belvoir) u Virdžiniji.

Valja napomenuti da je baza Andrus mjesto odakle polijeće avion predsjednika SAD i nalazi se samo nekoliko minuta od Bijele kuće, neposredno izvan granice prijestonice.

Ujedno, mediji pišu da je 1.400 vojnika spremno da bude mobilisano u roku od sat vremena, što su navela dva neimenovana zvaničnika Ministarstva odbrane SAD.

Nije jasno da li je ovo svojevrsno zveckanje oružjem od američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) koji se koliko juče pozivao na zakon i red dok su suzavac i gumeni meci letjeli po demonstrantima ispred Bijele kuće ne bi li stao ispred obližnje Crkve svetog Džona radi prilike za fotografisanjem. Istovremeno postoji mogućnost da će vojne trupe zaista patrolirati ulicama Vašingtona.Inače, u SAD predsjednik je nadležan da prilično slobodno šalje vojsku u glavni grad, bez pozivanja na zakone ili traženja dozvole, kao što je to slučaj sa državom.

Kako je na Tviteru naveo Džejms Laporta (James), novinar AP-a, činjenica da su vojnici pod teškim naoružanjem nije toliko neobična, ali bi ta činjenica mogla dodatno da rasplamsa postojeće tenzije.

Prema izvještajima medija, helikopteri američke vojske sinoć su zaglušili Distrikt na nivou krovova prikazujući jasno “pokazivanje sile” koji je rastjerao demonstrante. To se odigralo nedugo nakon što su demonstranti rastjerani suzavcem i gumenim mecima ispred Bijele kuće.

U Americi su buknuli nemiri nakon što je policajac prilikom privođenja usmrtio nenaoružanog Afroamerikanca Džordža Flojda (Georgh Floyd) tako što mu je, kako se navodi u krivičnoj prijavi, osam minuta i 46 sekundi držao prislonjeno koljeno na vratu.

