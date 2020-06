Tramp hvali Vašington: Sjajan posao su odradili, uhapsili su mnogo ljudi

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) komentira je na svom Twitter nalogu jučerašnje proteste povodom smrti Džordža Flojda (George Floyd) u Vašingtonu, hvaleći se da glavni grad nije imao problema.

– Vašington sinoć nije imao problema. Mnogo hapšenja. Svi su uradili sjajan posao – napisao je predsednik u tvitu i dodao: “Snažna sila. Dominacija. Isto tako, Mineapolis je bio sjajan”.

Guardian piše da su jučerašnji protesti u prestonici bili obilježeni bacanjem suzavca na mirne demonstrante u blizini Bijele kuće, a snage sigurnosti rastjerale su demonstrante pola sata prije stupanja na snagu policijskog sata, prenosi “Avaz“.

Više od 7.200 ljudi uhapšeno je tokom nereda koji su se u 43 američka grada dogodili tokom prošlog vikenda.

Kako prenosi BBC, uhapšeni su između ostalog optuženi za provalništvo, podmetanje požara, teške fižičke napade i učestvovanje u neredima.

Do hapšenja je došlo pošto su se protesti zbog policijske brutalnosti nad Afroamerikancima proširili čitavom zemljom, a mnoge od tih demonstracija se pretvorile u nasilne, uz slučajeve vandalizma, podmetanja požara i pljački.

Okupivši se uprkos policijskom satu, demonstranti su se sukobili sa policijom u Vašingtonu, Njujorku, Los Anđelesu, San Francisku i drugim gradovima, a organi reda su na njih bacali suzavac, usljed čega su optuživani za prekomjernu primjenu sile.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020