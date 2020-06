Ko je bio George Floyd zbog čije smrti “gori” Amerika

Amerika danima “gori” zbog ubistva Džordža Flojda (46), a sve je počelo tako što su ga u prodavnici optužili da je pokušao da plati račun krivotvorenom novčanicom od 20 dolara, zbog čega je intervenisala policija, piše “Republika“.

Prema pisanju pojedinih medijima, Flojd je tog kobnog dana bio pod uticajem alkohola, ali nije bio nasilan. Majk Ajabumale, vlasnik prodavnice čiji su radnici zvali policiju, rekao je za “NBC News” da je Flojd bio redovna mušterija i da nikada nije pravio probleme. Prema njegovim riječima, moguće je da čak i nije znao da je novčanica falsifikovana.

On je nije bio prisutan kada se desio incident, ali je rekao da ga je jedna prodavačica pozvala, kada je vidjela kako se policija ophodi prema Flojdu.

– Plakala je i pitala me: “Šta da radim? On ne može da diše, ubijaju ga!” Rekao sam joj da pozove policiju zbog policajaca – ispričao je on.

Prije tragedije, Flojd je doživio istu sudbinu kao milioni Amerikanaca tokom pandemije koronavirusa – ostao je bez posla i pokušavao je da zaradi za život.

Flojd se preselio u Mineapolis iz svog rodnog Hjustona prije nekoliko godina u nadi da će naći posao i započeti novi život, rekao je Kristopher Haris, Flojdov prijatelj.

– Želio je da započne nov život, novi početak. Bio je sretan zbog promjene koju je izvršio – rekao je Haris.

Kao tinejdžer u Teksasu bio je fudbalska zvijezda koga su mnogi prozvali “nježni div”, zbog njegovog krupnog stasa.

Donel Kuper, jedan od Flojdovih bivših drugara iz razreda, rekao je da je Flojd bio uspješan sportista.

– Bio je tih, ali prelijepog duha – rekao je Kuper.

Šovin tvrdio da se Flojd opirao, a nastavio da ga pritiska i kada je molio za vazduh

Flojda su pokušali da privedu četvorica policajaca koji su došli na lice mjesta. Oni su tvrdili da se on opirao, iako snimci koje su napravili svjedoci to ne pokazuju, pa mu je policajac Derek Šovin kleknuo na vrat i pritiskao ga punih osam minuta.

Iako je Floj vikao da ne može da diše, on je nastavio da kleči na čovjeku i kada je Afroamerikanac prestao da se pomjera. Flojd je potom hitno prevezen u bolnicu gdje je kasnije umro.

Izvještaj hitne službe u Mineapolisu navodi da Flojd nije reagovao i nije imao puls.

U međuvremenu je Šovin optužen za drugostepeno ubistvo, a ostala tri policajca su otpuštena.

Nedavno je izgubio posao izbacivača u restoranu kada je guverner Minesote izdao naredbu kojom se brane izlasci i okupljanja. Njegovi prijatelji kažu da ne vjeruju da bi se on bavio falsifikovanjem novca ili da bi namjerno pokušao da podvali krivotvorene novčanice.

– Način na koji je umro bio je besmislen. Molio je za svoj život – rekao je Haris.

On razumije zašto su ljudi pobjesnili zbog policijskog ophođenja prema crncima.

– Kada se toliko trudiš da vjeruješ u ovaj sistem, sistem za koji znaš da nije stvoren za tebe, kada pravdu neprekidno tražiš pravdom i ne možeš je dobiti, počneš da uzimaš zakon u svoje ruke – rekao je Haris.

Flojd je iza sebe ostavio iza sebe šestogodišnju kćerku koja i dalje živi u Hjustonu sa majkom Roksi Vašington, prenosi “Hjuston Kronikl”.

