Obdukcija pokazala da je George Floyd ubijen, uzrok smrti gušenje

Afroamerikanac George Floyd preminuo je od posljedica gušenja, potvrdila je obdukcija, čije su rezultate večeras objavili američki mediji. Riječ je o nasilnoj smrti, dodaju mediji na osnovu izvještaja s obdukcije.

Obdukciju je tražila Floydova porodica, piše “CNN”.

“Konstantni pritisak na desnoj strani karotidne arterije ometao je protok krvi do mozga, a težina na leđima obustavila mu je disanje“, naveo je advokat njegove porodice.

Attorney representing George Floyd’s family releases results of independent autopsy, which determined that asphyxiation from sustained pressure was the cause of death. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/vkGh5CGd89

