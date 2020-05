Protesti izmakli kontroli: U 25 gradova širom Amerike uveden policijski sat

U 30 gradova održani su protesti, a policija je demostrante pokušala otjerati suzavcima i gumenim mecima.

Nekoliko policijskih automobila je zapaljeno.

U Chicagu su demostranti bacali kamenje na policiju, a u Los Angelesu je policija na demostrante ispalila gumene metke, nakon što su zapalili njihove automobile.

U Filadelfiji je uhapšeno 14 ljudi, a Majamiju 38. U Atlanti je teško povrijeđen policajac koji je odmah hospitaliziran, piše CNBC, prenosi “Faktor“.

Woman using walker with sign that reads “our terrorists wear badges” is helped along as police line moves in #Atlanta @MattWSB

