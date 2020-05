Supruga policajca optuženog za ubistvo crnca u SAD-u povukla potez

U izjavi koju je prenio njen advokat Kellie kaže da je šokirana ubistvom 46-godišnjeg Floyda, koji je umro tokom nasilnog privođenja.

U saopćenju stoji i da ju je veoma pogodila Floydova smrt te da suosjeća s njegovom porodicom.

Derek Chauvin je optužen za tzv. ubistvo trećeg stepena i ubistvo bez predumišljaja, objavio je u petak Mike Freeman, tužitelj okruga Hennepin. Za ubistvo trećeg stepena u Minnesoti je predviđena kazna zatvora do 25 godina. O preostaloj trojici – Thomas Lane, Tou Thao i J. Alexander Kueng – još traje istraga.

Chauvinu je postavljena kaucija u iznosu od pola miliona dolara u slučaju da je želi aktivirati.

Chauvin je koljenom gnječio Floydov vrat tačno osam minuta i 46 sekundi, odnosno dvije minute i 53 sekunde od trenutka kad je Floyd prestao reagirati.

Izvještaj se zaključuje objašnjenjem da se u policijskoj obuci jasno ističe da je ovaj tip obuzdavanja osumnjičenika izuzetno opasan po život.

Kellie Chauvin,

Through her attorney wife of former Officer Derek Chauvin the former Minneapolis Police Officer charged with murdering #GeorgeFloyd released a statement saying she is devastated by Floyd’s death, sends condolences to his family and is divorcing her husband @wcco pic.twitter.com/A5n7bYgdbK

— esme murphy (@esmemurphy) May 30, 2020