Zbog virusa korona “prodavačice ljubavi” u teškom položaju: “Klijentima mjerimo temperaturu”

Ne ljubite se. Recite klijentima da operu ruke prije nego što vas dotaknu. Nosite masku. Izbjegavajte položaje licem u lice. Obucite kostim medicinske sestre i izvadite toplomjer, ako je tjelesna temperatura klijenta, normalna učinite to dijelom igre, ako nije, završite seansu.

Ovo su stvarni savjeti koje su zdravstvene institucije širom svijeta dijelile u doba koronavirusa, nadajući se da će zaštititi radnike u velikoj i često ilegalnoj trgovini se*som. Savjet je bio i potpuno prekinuti takozvani se*sualni rad.

Manje posla, više rizika

Nekoliko se*sualnih radnica kazalo je za CNN da su odlučile prestati zbog straha od koronavirusa. Takođe, sve manja je i potražnja za njihovim uslugama, a recesija koja je nastupila u Americi zbog koronavirusa učinila je da Amerikanci troše manje na sve vrste usluga.

Ipak, sve se*sualne radnice kazale su kako i dalje primaju zahtjeve za sastanke, ali ne tako često kao prije.

“Moja je etička dužnost da zbog virusa ne radim na bilo čijem tijelu”, rekao je jedan se*sualni radnik i masažni terapeut iz San Franciska koji je prije koronavirusa imao i do 30 klijenata sedmično.

“Živjela sam u svom stanu 16 godina i nikada nisam kasnila da platim režije, a sada se borim da preživim”, kazala je druga radnica i dodala da se u martu morala obratiti grupi Black Se* Workers Collective za finansijsku pomoć u iznosu od 400 dolara kako bi finansirala osnovne životne troškove.

Ipak, dodaje da joj se klijenti stalno javljaju te da su često u nedoumici hoće li prihvatiti ponudu.

Se*sualna radnica koja je nastavila raditi u Arizoni kazala je za CNN da je nekoliko redovnih klijenata prestalo posjećivati jer su izgubili posao u međuvremenu.

Na početku širenja pandemije SAD-om mjerila je temperaturu klijentima i pokušala to predstaviti kao se*sualnu igricu i ulogu “medicinske sestre”. Dodaje da još uvijek nosi masku i rukavice kada je s klijentima.

Neki klijenti traže joj popust za se*sualne usluge.

“Neki klijenti žele vas poniziti jer znaju da su vremena teška”, rekla je.

Vaganje rizika i potrebe

Akynos, 42-godišnja se*sualna radnica u New Yorku i Berlinu trenutno ne radi, ali je primijetila da joj klijenti šalju upit o se*su s punim uslugama, poput ljubljenja kojim ćete najvjerovatnije proširiti respiratornu bolest.

“Oni to žele raditi uprkos povećanom riziku. Čini se da ih to ne zanima. Uvijek kažu, znam šta se dešava, ali još uvijek se želimo ljubiti. To je tipično ponašanje klijenta. Uvijek žele ići kod se*sualnih radnika raditi ono što ne bi s drugima”, kazala je.

Ono što više zabrinjava stručnjake od samog virusa je to što se povećava potencijal za nasilje i zlostavljanje se*sualnih radnika.

Čak i za one koji prestanu raditi, ekonomska kriza može izložiti žene većem porodičnom nasilju.

Izazov rada na daljinu

Kao i u drugim industrijama širom SAD-a, neke su se se*sualne radnice mogle preusmjeriti na posao na daljinu, spašavajući svoje prihode, nudeći provokativne emisije uživo, slike i chatove.

Stvaranje digitalnog branda zahtijeva jednaku komunikaciju i tehnologiju, što znači da vam i za ovu vrstu rada treba dosta novca koji trebate uložiti. Treba vam računar, brz internet, web kamera i mikrofon. I to je osnovno što vam treba.

To može biti velika prepreka siromašnim radnicama. No, Maya, se*sualna radnica s punim uslugama u New Yorku, koja se uspješno prebacila na internetski rad, kaže da je zaradila od osam do deset hiljada dolara po mjesecu.

Udruženja se*sualnih radnica dala su upute kako da se njihovi članovi ponašaju prema klijentima. Maske i rukavice, kao i mjerenje temperature, su neophodni žele li nastaviti raditi, prenosi “Klix“.

loading...

Facebook komentari