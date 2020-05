Crkva otvorila vrata muslimanima kako bi mogli klanjati namaz

Džamije u glavnom gradu Njemačke su sedmicama bile zatvorene kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze novim korona virusom.

– Shvatili smo da je Ramazan jako važan za muslimane u njemačkoj i smatramo da je molitva i otvaranje jednih prema drugima i prema Bogu način da osnažimo našu ljudskost i mir – rekla je Monika Matthias, svećenica u crkvi i začetnica ove inicijative, prenosi “Fokus“.

U znak solidarnosti sa muslimanima, crkva je smatrala da bi bila dobra ideja da ponude svoj prostor kako bi muslimani mogli klanjaju namaz.

This Berlin church has opened its doors to Muslims, offering more space for Friday prayers during #Ramadan.

via @dw_arabic pic.twitter.com/n1J4468UCH

— DW News (@dwnews) May 22, 2020