Švedska nije blizu imuniteta krda, iako nije uvela strogi karantin

Podaci se odnose na razdoblje do kraja aprila. Švedsko ministarstvo zdravstva je ovaj podatak potvrdilo CNN-u, a postotak je sličan kao u ostalim zemljama, daleko ispod minimalnih 70% koliko je potrebno za stvaranje imuniteta krda.

Glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell kaže da je postotak niži nego što su očekivali, no ne radi se o nevjerojatnoj razlici.

“Razlika je možda 1% u odnosu na ono što smo očekivali, ali dobro smo predvidjeli brojku”, rekao je Tegnell na presici u Stockholmu.

Studija koju provodi švedsko zdravstvo pokušava utvrditi potencijalni imunitet krda u populaciji, a do sada su proveli 1118 seroloških testova u jednoj sedmici. Isti broj testova će provesti svake sedmiceu periodu od osam sedmica. Rezultati iz ostalih regija će biti dostupni kasnije.

Švedska je odabrala drugačiji pristup u odnosu na svoje susjedne države ostavivši većinu škola, restorana i kafića otvorenima. Naglasak se stavljao na osobnu odgovornost. Švedski znanstvenici u početku su kritizirali strategiju tvrdeći da je teško ostvariti imunitet krda na ovaj način, no švedska vlada se branila da joj imunitet krda nikad nije bio cilj, prenosi “Index“.

“Još nijedna država nije blizu imuniteta krda, a tamo će nas prije približiti cjepivo nego zaraza”, kaže Michael Mina, asistent na odsjeku epidemiologije na Harvardu.

Dvije godine do imuniteta krda

Primjerice, u Španjolskoj je oko 5% ljudi razvilo antitijela do 14. maja prema preliminarnoj studiji španjolske vlade.

U SAD-u, najpogođenijoj državi svijeta tijekom pandemije, dosad je zaraženo između 5 i 15% ljudi, rekao je CNN-u Michael Osterholm, direktor Centra za istraživanje zaraznih bolesti na Sveučilištu Minnesota.

Dodao je da će koronavirus zaraziti oko 60 do 70% populacije prije nego što uspori, ali upozorio je da je do toga još dug put. U izvješću je s još nekim epidemiolozima napomenuo kako bi to moglo trajati od 18 do 24 mjeseca.

Putovnice s potvrdom imuniteta

“Mislim da živimo u svijetu punom nejasnoća i donosimo odluke na bazi nekompletnih informacija. Ne bismo se smjeli do kraja oslanjati na takve procjene”, kaže CEO švicarskog farmaceutskog giganta Rochea Severin Schwan na pitanje o putovnicama s potvrdom imuniteta.

Još 24. travnja glavni švedski epidemiolog Tegnell kazao je kako vlasti vjeruju da je razina imuniteta u Stockholmu između 15 i 20%.

Dodao je da njihova strategija ima koristi jer se zdravstveni sustav nije urušio. Također, vjeruje da će ovakva strategija pomoći zemlji tijekom mogućeg drugog vala.

“Definitivno će usporiti širenje virusa, no nećemo imati imunitet krda”, rekao je.

loading...

Facebook komentari