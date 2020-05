SAD su ubjedljivo prva po broju slučajeva u svijetu s više od milion i 500.000 zaraženih, a više od 93.000 osoba je preminulo.

“Kada kažete da smo prvi u slučajevima, to samo znači da testiramo više od svih ostalih. Uz to, puno smo veća država od većine ostalih pa je veliki broj slučajeva dobra stvar jer to znači da dobro testiramo. Gledam na to kao medalju časti. To ide na čast poslu koji naši profesionalci obavljaju”, rekao je Trump, prenosi “Beta”.

