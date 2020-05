Napravio sistem / Stefan je čak 14 puta dobio na lutriji: Osvojio je milione i nijednom nije prekršio zakon

Jedna stvar koju je u to režimu dobio danas je direktan razlog njegovog bogatstva.

Školovao se za ekonomistu, ispalo je da jako dobro razumije brojeve, kao jedan od onih čudotvoraca koji ih razumiju na intuitivnom nivou.

U 80-ima je napravio sistem i pogodio glavni dobitak, a do danas je pogodio čak 14 puta.

Sve je počelo još davno u Rumuniji još pod komunistima kada je izračunao da ako kupi srećke s određenim brojevima, može biti siguran da će dobiti najmanje drugi najbolji dobitak. Nagovorio je dvojicu prijatelja da i oni ulože novac, jer ipak nije bilo jeftino kupiti tolike srećke, i…

– Osvojili smo 72.783 leva, što je tada bilo jednako 18-godišnjoj plati – rekao je Mandel za „Planet Money” 2016., a prenosi „Washington post”.

I šta je učinio? Iskoristio je novac kako bi sa suprugom i djecom pobjegao iz Rumunije i vremenom se odselio u Australiju. Tamo je svoj sistem još i usavršio. Naoružao se kompjuterima, svime što mu je bilo potrebno, i izračunao je koje sve kombinacije mora da ispuni kako bi bio siguran da će dobiti.

Trebalo mu je još novca. Što je značilo još investitora. Pa ih je pronašao. I opet je uspio. Pa su to isto napravili opet i opet. Kroz 80-te pogodio je glavni dobitak 12 puta i prisilio australijske nadležne službe da tako promijene pravila da više nije mogao da primjenjuje ono što je činio. Što se njega tiče, bilo je to sasvim OK. On je imao dovoljno novca da se okrene lotou u Virdžiniji u SAD. Baš taj loto zato što je bila riječ o najmanje kombinacija koje su se vrtjele od svih drugih po SAD.

Izračunao je da će mu za uplatiti dovoljno kombinacija biti potrebno 7,1 miliona dolara. A stvar se pokazala i krajnje praktičnom jer se moglo sasvim legalno štampati i ispunjavati listiće kod kuće. I opet je krenuo da prikuplja novac od investitora, ovaj put od njih nekoliko hiljada, pa kad je skupio tih 7,1 miliona, stao je da čeka dok džekpot naraste dovoljno da se sve skupa isplati do određene mere. Kada je došlo vrijeme, tri dana je ispunjavao sve potrebne brojeve iz svog doma u Australiji. Bio je februar 1992. kada je džekpot narastao na 27 miliona dolara, on je uplatio i pogodio. Bio je to ogroman novac u to doba. Operacija je zahtjevala veliku logistiku. Unajmio je 30 kompjutera i 12 laserskih štampača kako bi mogao da štampa listiće. “Upotrebili smo između 20 i 30 tona papira”, pričao je.

Samo slanje brodom u Virdžiniju koštalo je 60.000 dolara. Odatle ih je Amerikanac Anitali Aledž Džunior, s kojim je Mandel sve dogovorio, preuzeo i raspodijelio desetinama svojih službenika da ih uplaćuju po benzinskim pumpama i dućanima u Norfolku. Dva dana operacija se odvijala savršeno. A onda je nekoliko sati prije isteka roka za uplaćivanje, jedan od dućana prestao da prima uplate. Ispalo je da su uspjeli da uplate između šest i sedam miliona listića, da su na kraju ipak ostali na milost i nemilost vjerovatnoće, ogromnoj za loto u njihovu korist, ali s obzirom na uloženo…

– Imali smo petoricu ljudi koji su pratili izvlačenje. Kada je izašla kombinacija od 27 miliona dolara, svi su bili dva metra u vazduhu – rekao je Aleks.

I ne samo što su osvojili glavnu premiju, nego su dobili još stotine manjih dobitaka, vrijednih ukupno još jedan milion dolara. Na tren su ih stali istraživati FBI i Australijska komisija za bezbjednost. A i Lutrija Virdžinije pokušala je da zaustavi isplatu. Ispalo je da je u to vrijeme to što su napravili bilo savršeno legalno, iako danas više nije. Direktor lutrije Ken Torson žalio se medijima, citirao Tomasa Džefersona da je lutrija mogućnost običnog čovjeka da za mali novac dobije šansu da osvoji veliku nagradu. Kad se sve sabralo i oduzelo, Mandelovi investitori nisu se obogatili. Morali su da plate poreze, desetine ljudi koji su učestvovali u operaciji, i na kraju je svaki od 2500 investitora koji je uložio 4000 dolara, dobio 1400 dolara čistog dobitka.

Mandel je bio mozak operacije i kao konzultant je sebi isplatio honorar od 1,7 miliona dolara. Naredne godine organizovao je u Gibraltaru sopstvenu lutriju i… ubrzo je proveo neko vrijeme u zatvoru u Izraelu. 2016. kada su ga locirali i intervjuisali, bio je, međutim, u svojoj kući na plaži u južnom Pacifiku, daleko od lutrijske ludnice, piše “Informer“.

