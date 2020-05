Slučaj tinejdžerki koje su ubile oca ponovo “trese” Rusiju: Svi detalji ubistva i nasilja kojem su Marija, Angelina i Kristina bile izložene godinama

Prijeti im sada zatvorska kazna, a ogroman broj ljudi u njihovoj zemlji stao je u njihovu odbranu.

Tako je slučaj tinejdžerki ponovo uzdramo rusku javnost. Inicijator je bila vijest da je istraživački odbor Ruske federacije (Sledkom) odbio da povuče optužnice protiv sestara Angeline, Marije i Kristine Kačaturijan koje se terete da su oca, koji ih je fizički i se*sualno zlostavljao, ubile dok je spavao.

Istraživački odbor je ovu odluku donio nakon što je početkom ove godine kabinet Državnog tužilaštva zaključio da je Mihail Kačaturijan (57) kćerke godinama zlostavljao i da se zbog toga ubistvo može tretirati kao čin “nužne samoodbrane”.

Slučaj je time trebalo da bude okončan, ali je Sledkom odbacio stav Državnog tužilaštva, rekao je za “BBC” advokat jedne od sestara Aleksej Lipser koji je istakao i da pored ovakvog preokreta nema dokaza da se radi o ubistvu, a ne o samoodbrani.

Priča o tima sestrama i nasilju koje su doživjele prati se dugo vremena. Svaki detalj je šokantan.

Istragom je dokazano da je otac silovao i na razne druge načine zlostavljao kćerke za čije oslobađanje je 2019. peticiju potpisalo 300. 000 ljudi.

Kćerke su trpjele nasilje, sve do 27. jula 2018. kada se ubistvo dogodilo.

Mihail Hačaturjan (57) je te noći tada maloljetne kćerke, jednu po jednu, pozvao u svoju sobu. Kako nisu “dobro” očistile stan, on ih je prekoravao, a zatim biber sprejem prskao po licu. Čim je zaspao, djevojke su ga napale nožem, čekićem i biber-sprejom, nanijevši mu smrtonosne rane po glavi, vratu i grudima.

Prve su mu prišle Angelina i Marija: prva se lijeve strane bila je naoružana čekićem, a druga sa desne strane je držala nož u rukama.

Prvi udarac je bio nožem, probudio se, a onda sam ga udarila čekićem. Ne sjećam se da li je to bilo jednom ili dva puta”, ispričala je Angelina koja je istakla da se sve odvojalo spontano, bez ikakvog plana, pa čak i da je najstarija Kristina do posljednjeg momenta pokušavala da zaustavi sestre. Bilo je to bezuspješno. Marija ga je još jednom udarila, a kada se potrudio, ona i Angelina su nastavile da ga udaraju. Zadobio je te noći 36 udaraca nožem i preminuo je na licu mjesta.

Sestre su zatim pozvale policiju, koja ih je na licu mjesta uhapsila.

Katarina, Marija i Angelina su prvo tvrdila da je otac popio preveliku dozu pilula i da mu nije dobro. Tokom istrage su ispričale šta se desilo kobne noći, a istragom je utvrđeno i da je Kačaturijan redovno tukao kćerke. Mučenje je trajalo tri godine i za to vrijeme ih je držao zatvorenim i se*sualno zlostavljao. Jedna od njih je na sudu rekla da ju je otac prisiljavao na oralni se*s tražeći od nje da se skine. Postoje i snimci koji dokazuju nasilje.

Majka nije znala za nasilje, sada se oglasila

Majka Aurelija je o nasilju kojem su bile izložene njene kćerke ubrzo nakon ubistva rekla sledeće: “Ja sam tek sada saznala šta se dešavalo kod kuće. Tak sada sam saznala za premlaćivanje i nasilje”.

Istakla je da je stan u kojem su djevojke živjele bio pun oružja, što je policija i potvrdila (nakon ubistva, na mjestu zločina pronađena je veća količina pištolja i municije, a u zidovima stana i rupe od metaka. Navodno je nasilni otac pucao u pravcu svojih kćerki).

“Morale smo da dođemo čim bi nas zvao. Imao je čak i posebno zvono, a kada bi zazvonio jedna od nas je morala da dođe. Nije čak ni prozor otvarao sam. Morale smo odmah da učinimo to što traži, služile smo mu kao robovi, a ako bi ga iznervirale, ugrizao bi nas. Ljudi su vidjeli naše modrice”, otkrila je tada najmlađa Kristina.

Majka sestara Aurelija koja je bila prisiljena da pobjegne iz doma kako se spasila, oglasila se sada rekavši za BBC da se više puta žalila policiji, ali bezuspješno.

Dvije starije sestre Kristina i Angelina mogle bi biti kažnjene zatvorskom kaznom od najviše 20 godina. Za najmlađu Mariju (17) saopšteno je da nije razumjela šta se dešavalo i ono što je uradila zajedno sa sestrama, prenosi “Žena“.

