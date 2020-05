U sudaru dva kamiona poginulo najmanje 23 ljudi, jedan od njih prevozio radnike

Najmanje 23 osobe poginule su na sjeveru Indije, a 35 je povrijeđeno u sudaru dva kamiona, od kojih je jedan bio pun radnika migranata.

Nesreća se dogodila u svitanje kada se kamion sa migrantima udario u drugi kamion parkiran ispred restorana u oblasti Auraija, u državi Utar Pradeš, rekli su zvaničnici, prenosi “Fokus“.

“Spasilačke operacije su skoro završene, znamo da imamo 23 mrtvih”, rekao je lokalni zvaničnik Abišek Sing Mina, te dodao da je 20 ljudi zadobilo teške povrede, a ostali lakše.

Većina migranata je iz država Bihar, Džarkand i Zapadni Bengal.

Indija je praktično blokirala 1,3 milijarde stanovnika prije sedam sedmica u pokušaju suzbijanja širenja virusa korona, što je dovelo u tešku situaciju stotine miliona radnika koji žive od dnevnica i nadnica.

Takozvani urbani migranti, koji su izgubili posao i nemaju pomoć države, krenuli su na put kući u udaljene dijelove Indije, većinom pješke, stopirajući ili u kamionima.

Deeply anguished by the death of 24 migrants in a collision of trucks in UP's #Auraiya district.These migrants are builders of our India.Suffering of migrants in recent weeks is appalling.Centre must shed its shocking apathy & do more,much more,to provide relief.Enough is Enough. pic.twitter.com/D01kMKEoBn

— Unofficialkunalkamra (@Unofficialkuna2) May 16, 2020