Zašto američka vojska doživotno zabranjuje pristup svima koji su preboljeli koronu?

Upravo to se, međutim, navodi u novom memorandumu Zapovjedništva za procesiranje ulaska u američku vojsku (MEPCOM) koji je procurio na internet, nakon čega su ga prenijeli specijalizirani vojni portal Military Times i drugi američki mediji.

“Tijekom intervjua o medicinskoj povijesti ili zdravstvenog pregleda povijest covida-19, potvrđena bilo laboratorijskim testom ili dijagnozom liječnika, trajno je diskvalificirajuća”, stoji u ovom memorandumu.

“Oni koji imaju pozitivan nalaz na covid-19 više ne ispunjavaju uvjete za vojnu službu čak ni nakon što se potpuno oporave???” komentirao je korisnik Twittera iz Utaha koji je na ovoj društvenoj mreži objavio sporni dokument. Za diskvalifikaciju se može tražiti izuzeće?

Prema novim, prilično konfuznim pravilima, kod osoba koje se prijavljuju za vojnu službu prvo će se provjeravati potencijalni simptomi covida-19 poput povišene temperature – no neće se testirati. Ako kandidat ne prođe tu provjeru, ali nema prethodnu dijagnozu ili pozitivan nalaz, može se vratiti za 14 dana ako ne pokazuje simptome.

Svatko kome je dijagnosticirana zaraza koronavirusom morat će čekati 28 dana nakon dijagnoze prije nego što se može ponovo prijaviti, no tada će njegova prijava biti označena kao “trajno diskvalificirana”. Kandidati mogu zatražiti izuzeće od ove diskvalifikacije, no s obzirom na to da nema nikakvih daljnjih smjernica o izuzećima za dijagnozu covida-19, nije jasno na temelju čega će Povjerenstvo za reviziju prijava moći odobriti izuzeće, piše Military Times.

Ipak, izuzeće od medicinske diskvalifikacije izdaje se u američkoj vojsci za čitav niz zdravstvenih problema, od dioptrije do srčanih bolesti.

Glasnogovornica Pentagona Jessica Maxwell potvrdila je za ovaj specijalizirani vojni portal da je dokument autentičan, no odbila je pojasniti zašto dijagnoza koronavirusa znači trajnu – drugim riječima, doživotnu – diskvalifikaciju, za razliku od nekih drugih zaraznih bolesti. Razlog: Nepoznate dugoročne posljedice koronavirusa?

Američki obrambeni dužnosnik objasnio je pak za CNN da je zabrana za potencijalne regrute koji su bili hospitalizirani zbog koronavirusa uvedena zbog ograničenih saznanja o “dugoročnim” posljedicama koronavirusa, zbog čega u vojsci postoji zabrinutost da će za takve potencijalne regrute biti potrebni dodatni medicinski pregledi i pretrage.

Military Times također spekulira da, s obzirom na ograničena i još uvijek nesigurna znanstvena saznanja koja imamo o covidu-19, američka vojska želi, barem zasad, izbjeći rizik. Taj rizik može biti trajno oštećenje pluća zbog covida-19, mogućnost povratka bolesti, čak i kod nekog tko je imao dva uzastopna negativna testa, kao i mogućnost da osoba koja je preboljela trenutnu verziju covida-19 ipak neće biti potpuno imuna na zarazu u drugom valu.

Moguće je, barem u teoriji, da ta ponovna zaraza bude još gora, i to baš za one koji su preboljeli covid-19 u prvom valu.

Inače, izbijanje koronavirusa dosad je već otkriveno u američkim vojnim bazama Fort Jackson u Južnoj Karolini i u Depou za regrutiranje marinaca u San Diegu, Kalifornija. To su dvije najveće američke vojne instalacije za pristupanje kopnenoj vojsci i marincima.

Više od 4 tisuće američkih vojnika i mornara već zaraženo

Ukupno je više od 4 tisuće pripadnika američkih oružanih snaga dosad imalo pozitivan test na novi koronavirus, javlja Washington Times. Samo na nosaču aviona USS Theodore Roosevelt potvrđena je zaraza kod gotovo tisuću članova posade, a 1700 ih je u pomorskoj bazi u Guamu u karantenu ili na liječenju.Izbijanje epidemije koje je stavilo USS Theodore Roosevelt izvan funkcije pokazalo je koliki rizik za oružane snage sa sobom nose oni koji su zaraženi virusom i prenose ga dalje, ali sami nemaju simptoma. Američka mornarica procjenjuje da je 60% slučajeva na ovom brodu bilo asimptomatično.

Nije jasno znači li to da će svi zaraženi sada biti izbačeni iz američke vojske, odnosno mornarice. A ako neće, nije jasno zbog čega će onda svi kandidati za vojnu službu biti diskvalificirani iz istog razloga.

U međuvremenu se postavlja pitanje hoće li američke oružane snage imati dovoljan broj novih regruta prije nego što se razvije dovoljno rigorozno i pouzdano testiranje koje bi osiguralo da su regruti koji su preboljeli koronavirus dovoljno zdravi, piše CNN

loading...

Facebook komentari