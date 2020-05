Boing 737 pregazio muškarca na pisti: Portparol aerodroma tvrdi da nije trebalo da bude tu

Pilot kompanije Sautvest Erlajns na letu iz Dalasa izvestio je kontrolni toranj, čim je dodinuo pistu, da na poletno-sletnoj stazi vidi osobu, navodi se u saopštenju Federalne uprave za vazduhoplovstvo.

Uprava navodi da je muškarac koga je usmrtio avion bio vozač aerodromskog vozila.

Portparol aerodroma Bris Dubi kaže da, za njih nepoznati muškarac, nije trebalo da bude na pisti i da će istraga pokazati kako se nesreća dogodila.

Niko od putnika u avionu nije bio povrijeđen prilikom incidenta, a na letjelici je oštećen lijevi motor, piše “Tanjug”.

AUS is aware of an individual that was struck and killed on runway 17R by a landing aircraft earlier this evening. The incident is currently under investigation and we will provide more information as it becomes available.

— Austin-Bergstrom International Airport (@AUStinAirport) May 8, 2020