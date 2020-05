“Ovo je samo vježba za još opasniji i smrtonosniji virus koji bi nas mogao napasti u budućnosti”

Musk je jučer gostovao na podcastu kod Joea Rogana, a na njemu su se dotakli brojnih aktualnih tema, uključujući naravno, i pandemiju koronavirusa, prenosi Avaz.

Musk je bez dlake na jeziku kazao da je odluka da ljudi zbog koronakrize moraju biti u kući je fašistička, to nije demokracija, ni sloboda!

On je rekao kako vjeruje da je smrtnost virusa puno manja u odnosu na službene brojke, unatoč upozorenjima iz Svjetske zdravstvene organizacije kako je ta smrtnost globalno 3,4 posto te kako ne umiru samo stariji ljudi s hroničnim bolestima, već i mlađi i zdravi ljudi.

Virus SARS-CoV-2 cijelom je svijetu otvorio oči u vezi s opasnosti i realnosti pandemija, a slično sada smatra i Elon Musk. Jednom će vjerovatno doći do pandemije s visokom stopom smrtnosti, koja će ubiti brojne 20-godišnjake, recimo, rekao je Musk i dodao kako je pandemija koja je sada zahvatila svijet zapravo samo neka vrsta vježbe za budućnost u kojoj nas može napasti puno smrtonosniji virus.

Musk vjeruje kako će se Amerika i njena poljoprivreda početi otvarati rapidno brzo tokom sljedećih nekoliko sedmica te je ponovno kritizirao karantenu kojom su narušene civilne slobode Amerikanaca: Mislim da smo pretjerali.

Tokom podcasta objasnio je i što je mislio kada je nedavno napisao na Twitteru da će se riješiti svih stvari koje posjeduje, uključujući i svoje kuće. Kaže da je prije razmišljao o gradnji svoje kuće iz snova, no odlučio je da je bolje svoje vrijeme iskoristiti na pametniji način – npr. na razmišljanje kako otići na Mars. Objasnio je i zašto je kupovao više kuća. Naime, kada se uselio u kuću na Bel Airu, znatiželjnici su se znali penjati preko zidova kako bi došli do njegova posjeda. Zato je odlučio kupiti i neke susjedne kuće kako bi zaštitio privatnost. No kako u svojim kućama provodi vrlo malo vremena, smatra da je to samo trošenje resursa, pa se odlučio na njihovu prodaju i umjesto o kućama u budućnosti će razmišljati o tome kako ispuniti jednu od svojih najvećih želja – osvajanje Marsa.

Osim korone i kuća, tokom razgovora Rogan i Musk dotakli su se i drugih stvari, poput npr. bogataša i inovacija. Smatra kako se danas previše pametnih ljudi, umjesto na inovacije, orijentira na pravo i financije, naglasivši da nije najveći obožavatelj Warrena Buffeta. Rekao je kako razlikuje dvije vrste bogataša – oni koji su novac stekli financijskim inženjeringom i sličnim stvarima i one, poput njega, koji razvijaju proizvode i usluge koji su danas bolji u odnosu na razdoblje prije: Ako imaš vlasništvo u takvoj kompaniji, to ti daje pravo za alokaciju više kapitala.

