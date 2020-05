Preljubnički skandal čuvenog epidemiologa dobio obrt: Pa šta ako je doveo drugu ženu u stan – brani ga tašta

Ajlin Piri (79), istakla je da je ovaj naučnik, koji je podnijeo ulogu iz savjetodavnog tijela vlade za vanredne situacije nakon što se skandal obijelodanio, dugo i naporno radio na planiranju strategije Velike Britanije protiv pandemije.

Ona je branila njegovo pravo da ima još nekog pored njene ćerke – Kim Polgrin, rekavši da profesor Ferguson i Kim više nisu bliski.

“Mislim da je apsolutno sramotno sve ovo što mu se radi i što se govori o njemu. Sve ovo razapinjanje samo jer je pozvao ženu u svoj stan? Da li je to zaista tako velika stvar? Mislim da treba da posmatramo sve kroz drugačiju perspektivu. Nil je organizovao, i to u velikoj mjeri, naš izlazak iz ove grozne situacije u kojoj se svi nalazimo. On je oduzeo toliko svog ličnog vremena zbog ovoga. Nikada ne gleda an sat. Nije ni važno koliko je sati, jer on samo radi. Ne mogu da razumijem kako možete biti toliko okrutni prema nekome ko je učinio toliko dobrog za ovu zemlju”, rekla je gospođa Piri za britanske medije.

Dodala je da je naučnik balansirao između svog stana u Londonu i porodične kuće u Oksfordu. Od početka godine, međutim, uglavnom je bio u Londonu zbog epidemije korona virusa i rijetko je viđao porodicu.

“Imao je ogromne obaveze i veliku odgovornost oko virusa, i samo nekoliko prijatelja. Ona je jedna od njih i on ju je pozvao. Da li mu je djevojka? Možda, ne znam, ali ono što znam je da se naradio za ovu zemlju, a ovako mu se vraća. Da li je trebalo da pozove ženu da je vidi? Ako pozovem muškarca u svoju kuću, da li se svijet trese?”, kaže Ajlin.

Ona je istakla i da Ferguson sa njenom ćerkom Kim ima 16-godišnjeg sina, te da su se razdvojili prije nekoliko godina, ali da su ostali bliski prijatelji i da su oboje sjajni roditelji.

“Još uvijek smo nevjerovatno bliski kao porodica. Proveli smo Božić zajedno. Nil je kuhao, pa se igrao sa sinom. On i njegova supruga nisu sjajan par, nisu zajedno godinama, ali on je uvijek bio i ostao velika podrška njoj. Užasnuti smo zbog ovoga što sada prolazi. Ismivanje i podrugivanje kroz koje prolazi nije na mestu. Potpuno je pogrešno”, vidno je revoltirana Fergusonova tašta.

Takođe, rekla je da je ovaj epidemiolog dobio korona virus u otprilike isto vrijeme kada i premijer: “Ne znam ko je koga zarazio, ali Boris kontaktira sa toliko puno ljudi i to se jednostavno dogodilo. Nil je to prebolio prilično lako za razliku od Borisa.”

Podsijetimo, kritičari Fergusona nazvali su ga “arogantnim licemjeromm” zbog onog što je uradio, a postoji čak i pritisak da ga policija kazni zbog nepoštovanja pravila karantina.

Ipak, Skotland Jard je istakao da iako njegovo ponašanje jeste “razočaravajuće”, službenici “nemaju nameru da preduzmu nikakve dalje akcije” pošto je priznao da je pogriješio i preuzeo odgovornost.

