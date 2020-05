Uši i zubi nisu baš isti: Pojačane spekulacije oko autentičnosti sjevernokorejskog vođe

Lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una u javnosti nije bilo 20 dana. Konačno se pojavio, a onda su krenule i brojne teorije zavjere. Neki tvrde da ono čak i nije bio on, već njegov dubler, piše “Srbija Danas“.

Državni mediji su u petak objavili fotografije na kojima se vidi Kim Jong-un na jednom događaju u Pjongjangu. To je njegovo prvo pojavljivanje od 11. aprila.

Ipak, fotografije i danas obilaze društvene mreže, a neki su prilično sigurni da ono uopšte nije Kim Jong-un.

New Kim vs real Kim again. Anyway, night pic.twitter.com/J9zmcjIa6D

— Louise Mensch (@LouiseMensch) May 2, 2020