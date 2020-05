Živ je, pojavio se snimak: Kim Jong-un nasmijan i okružen ljudima

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un pojavio se u javnosti prvi put poslije 20 dana pošto je prisustvovao ceremoniji otvaranja jedne fabrike sjeverno od Pjongjanga, objavila je državna agencija KCNA. Njegove prve fotografije pojavile su se danas, a nakon toga pojavio se i snimak, prenosi “Alo!“.

On je izrazio zadovoljstvo zbog proizvodnog sistema fabrike rekavši da postrojenje predstavlja značajan doprinos napretku hemijske industrije i proizvodnje hrane u zemlji, navela je KCNA. Tada je Kim posljednji put uslikan. Kim je bio u pratnji nekoliko visokih sjevernokorejskih zvaničnika, uključujući i njegovu mlađu sestru Kim Jo Džong.

#breaking North Korean state TV airs video of Kim Jong Un’s first public appearance in 3 weeks, at the ribbon cutting of a new fertilizer factory outside of Pyongyang. He’s seen walking, smiling, even smoking. We may never know what happened these last 20 days, but KJU is back. pic.twitter.com/VaIXqYhQzT

— Will Ripley (@willripleyCNN) May 2, 2020