Brazilski predsjednik optužio WHO da podstiču djecu na homose*sualnost

Ovakve tvrdnje Bolsonaro, koji je krajnji desničar, iznio je na Facebooku, no objavu je kasnije izbrisao, piše France 24.

On je pitao da li je “ovo WHO čiji savjet o koronavirusu neki žele da slijedim”, a u nastavku je napisao navode koji kruže društvenim mrežama o preporukama WHO-a u vezi sa seksualnim vaspitanjem:

“Za djecu do četiri godine: Zadovoljstvo i uživanje dok se dodiruju, masturbacija. Za djecu od četiri do šest godina: Osjećaj rodnog identiteta, masturbacija, istospolni odnosi. Od devet do 12 godina: Prvo seksualno iskustvo.”

Ove informacije se nalaze u vodiču “Standardi seksualnog obrazovanja u Evropi” koji je objavio Njemački savezni centar za zdravstveno obrazovanje i evropski ured WHO-a.

Navedene “preporuke” nisu u fokusu vodiča koji objašnjava da djeca otkrivaju svoje tijelo u najmlađim godinama i da su takva ponašanja normalna. Izdavači zapravo u knjizi ne pozivaju niti ohrabruju ponašanje o kom je pisao Bolsonaro.

On je i ranije imao sukobe sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, a njihove savjete o socijalnoj distanci i drugim mjerama protiv koronavirusa je u više navrata dovodio u pitanje, prenosi “Klix“.

