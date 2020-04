SAD: Broj preminulih od posljedica zaraze koronavirusom prešao 60.000

U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je od posljedica zaraze koronavirusom ukupno preminulo više od 60.000 ljudi, kažu podaci Univerziteta ‘Johns Hopkins’ iz Baltimorea, objavljeni u srijedu uvečer, prenosi Anadolu Agency (AA).

Prema podacima univerziteta, u SAD-u je do sada od COVID-19 preminulo 60.207 osoba, od čega u gradu New Yorku čak 18.076.

Osim najvećeg broja umrlih u svijetu, SAD ima i najviše zaraženih. Tako podaci Univerziteta ‘Johns Hopkins’ kažu da je do sada u toj zemlji potvrđeno 1.030.487 pozitivnih slučajeva na COVID-19.

Prema najnovijim podacima, u SAD-u se do sada oporavilo 116.811 pacijenata. Obavljeno je ukupno 5.795.728 testova na koronavirus, govore podaci univerziteta iz Baltimorea.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila ‘globalnu pandemiju’. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 225.700 ljudi, a potvrđeno je preko 3.170.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 185 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta ‘Johns Hopkins’. Do sada se oporavilo više od 955.000 ljudi.

