Bill Gates neprijatelj broj jedan: Krive ga da je stvorio virus kako bi ubio milione ljudi i zaradio

Osnivač „Majkrosofta“ Bil Gejt glavni je krivac za pandemiju koronavirusa, najveću svjetsku krizu od Drugog svjetskog rata; on je osmislio SARS-CoV-2, širio ga planetom i ima vakcinu koju krije, a ciljevi su mu zarada i ubijanje što više miliona ljudi.

Ovo su tvrdnje koje se šire društvenim mrežama. Iako je većina tvrdnji u optužbama odbačena kao lažna, teorija da je Gejts neprijatelj broj jedan toliko je popularna da je 451.060 ljudi u SAD potpisalo peticiju u kojoj zahtjeva istragu protiv milijardera.

Unicef i SZO

– Dok gledamo događaje oko „pandemije kovida-19“, razna pitanja ostaju bez odgovora. Samo nekoliko nedjelja pre nego što je pandemija počela u Vuhanu, u Kini, 18. oktobra 2019. desila su se dva velika događaja. Jedan je „Event 201“, a drugi su Svetske vojne igre. Oba su se dogodila u Vuhanu. Od tada je krenula svjetska kampanja za vakcinaciju i biometrijsko praćenje. Na čelu svega toga je Bil Gejts, koji je javno rekao da je svijetu neophodno da vakcinacijom smanji rast populacije za 10-15 odsto. Gejts, Unicef i SZO su već kredibilno optuženi za namernu sterilizaciju kenijske djece preko skrivenog HCG antigena u tetanus vakcinama – piše u peticiji.

U sve više postova na društvenim mrežama, a Njujork tajms tvrdi da ih ima 16.000 sa više od 900.000 komentara, Bil Gejts se optužuje da je izmislio pandemiju, koja u stvari ne postoji, kako bi uspio da čipuje ljude ili da ju je on izazvao da bi zaradio milijarde jer je već patentirao vakcinu i smanjio broj ljudi na planeti.

Kao dokazi za to se navode video-snimci njegovih predavanja u kojima upozorava ljude da svijetu prete smrtonosni virusi, veze sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, ali i institutima koji se bave proučavanjem vakcine. Većina tih tvrdnji je, nakon istraživanja svjetskih medija, proglašena lažnim ili manipulacijama činjenicama. Međutim, to ne smiruje teorije. – Bil Gejts je postao dežurna babaroga, zauzeo je mesto Džordža Soroša. Njega lako transformišu u ovakvu figuru jer je svima poznat – tvrdi Vitni Filips, profesor digitalne etike Univerziteta u Sirakuzi, za Njujork tajms.

Ironija

Gejts uglavnom ne odgovara na pitanja o tome zašto je on meta teoretičara zavjere, ali se prije nekoliko dana u intervjuu za kinesku televiziju GCTN dotakao i toga. – Rekao bih da je ironija što se za pandemiju krivi neko ko daje sve od sebe da spremi svijet za to i, u mom slučaju, daje milijarde dolara za razvijanje oruđa za borbu protiv zaraznih bolesti, posebno onih koje izazivaju pandemije. Međutim, nalazimo se u ludoj situaciji, pa imamo i lude glasine – rekao je on, prenosi Kurir

