Tajna skupina naučnika i milijardera pokušava progurati Projekt Manhattan za borbu protiv Covida-19 u Bijelu kuću

Za početak, njihov pristup je drugačiji jer nemaju veze s korporativnim ili političkim interesima pa prema tome ne mogu pristrano predstavljati znanje u borbi protiv COVID-a 19 ili izlaska iz krize koronavirusa.

”Mi smo skupina strastvenih znanstvenika i građana koji nude četiri nepristrana prijedloga koji će realizirati proizvode sigurne i učinkovite terapije za COVID-19 i cjepivo u najkraćem mogućem roku, te ćemo ponovno otvoriti naše društvo na način koji smanjuje rizik od budućeg izbijanja Covida-19” – tim putem opisuje se skupina Manhattan u svojem izvještaju na 17 stranica koji je na uvid dobio Wall Street Journal.

Skupinu predvodi 33-godišnji liječnik i investitor Tom Cahill koji živi u unajmljenom jednosobnom stanu daleko od očiju javnosti, posjeduje samo jedno odijelo, ali ima dovoljno snažne veze da utječe na odluke vlade u ratu protiv Covida-19. Oni svoj rad opisuju kao Projekt Manhattan iz vremena ‘lockdowna’, prema imenu glavne skupine znanstvenika iz Drugog svjetskog rata koji su pomogli razviti atomsku bombu. No, ovoga puta njihov je cilj iskoristiti svoje znanje i novac kako bi se izdvojile najbolje ideje prikupljene širom svijeta. Zapravo oni funkcioniraju kao ad hoc odbor za pregled podataka o istraživanju koronavirusa i uklanjaju nedostatne studije prije no što dođu do kreatora politika. Skupina koja se naziva Znanstvenici koji će zaustaviti Covid-19 uključuje kemijske biologe, imunobiologe, neurobiologe, kronobiologe, onkologe, gastroenterologe, epidemiologe i nuklearne znanstvenike. Među njima je i Michael Rosbash koji je 2017. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu.

Nitko tko je uključen u skupinu ne želi financijski profitirati. Kažu da su motivirani šansom da upotrijebe svoje vlastite veze i vrhunsku znanost u borbi protiv koronavirusa koja je na državnoj i saveznoj razini bila napeta. “Možda ćemo uspjeti. Ali ako uspije, to bi moglo promijeniti svijet.”, rekao je Stuart Schreiber, kemičar sa Sveučilišta Harvard i član skupine.

U svojem izvještaju skupina navodi četiri razine djelovanja:

Prvi val: Korištenje postojećih lijekova za borbu protiv virusa u prvom valu (testiranje u travnju do svibnja 2020. i korištenje odmah nakon toga)

Drugi val: testiranje lijekova za terapiju antitijelima razvijenih posebno za neutralizaciju Covida-19 koji nude obećavajuću kombinaciju brzine i sigurnosti (testiranje u lipnju i kolovozu 2020. i korištenje kasnije)

Treći val podrazumijeva cjepiva za dugoročnu pobjedu nad virusom koje će pomoći u razvoju sezonskog i višegodišnjeg imuniteta (testiranje u ožujku 2020. do ožujka 2021.)

Ponovno otvaranje SAD-a koje ide paralelno uz istraživanje (implementacija u svibnju do lipnja 2020. godine i trajat će dok prijetnja ne prođe)

Znanstvenici tvrde kako je nužno da pristupi lijekovima, cjepivima i ponovnom otvaranju društva budu istovremeni. ”Kako bi porazili ovaj novi koronavirus u Sjedinjenim Državama i širom svijeta, trebat će ogroman i dobro organiziran suradnički napor vlade, industrije, filantropije i građana. Od vitalnog je značaja da uspostavimo ta partnerstva i odmah poduzmemo akcije”, napisali su.

Direktor Nacionalnog instituta za zdravstvo Francis Collins ovog je mjeseca rekao da se slaže s većinom preporuka u izvješću, prema dokumentima koje je na uvid dobio WSJ i prema ljudima koji su bliski problematici. Izvještaj je dostavljen članovima kabineta i potpredsjedniku Mikeu Penceu, šefu operativne skupine administracije za koronavirus.

kupina je uvjerena kako bi njihov plan mogao upaliti zbog Cahilla putem njegovog fonda za znanost. Još do prije dvije godine Cahill je bio na doktoratu na Sveučilištu Duke i provodio istraživanja o rijetkim genetskim bolestima i bio je uvjeren kako će taj posao nastaviti i nakon diplome. Ali, njegova karijera započela je u investicijskoj tvrtki Raptor Group. Cahill je tada shvatio da ima veću korist od pronalaženja znanstvenika i ulaganje u istraživanja, pa je odlučio osnovati vlastiti fond Newpath Partners vrijedan 125 milijuna dolara uz pomoć bogatih investitora poput Petera Thiela ili Stevea Pagliuce.

Početkom ožujka kada je zabilježen porast broja umrlih od Covida-19 Cahill je bio nezadovoljan dotadašnjim istraživanjem virusa: ”Znanost i medicina bile su stvari koje su uklonjene iz svega što se događa”, rekao je.

Nakon prvotne videokonferencije o sprečavanju širenja Covida-19 pristizale su mu brojne ideje i financijska podrška. Milijarderi poput Thiela, Jima Palotta i Michaela Milkena financijski su mu pružili legitimitet za dopiranje do dužnosnika usred krize. “Pedeset godina koliko sam bio uključen u medicinska istraživanja nikad nisam vidio suradnju kao danas”, rekao je Milken. Cahill i njegova skupina često su tijekom proteklog mjeseca savjetovali Nicka Ayersa, pomoćnika potpredsjednika Pencea telefonom. Pagliuca, suvlasnik Boston Celticsa i jedan od Cahillovih ulagača koji je pomogao u uređivanju nacrta izvještaja, jednu je verziju poslao izvršnom direktoru Goldman Sachs Group Inc., Davidu Solomonu. Solomon ga je predao ministru financija Stevenu Mnuchinu. Pagliuca je plan predstavio republikanskom guverneru Massachusettsa Charlesu Bakeru koji je telefonski potvrdio da će usvojiti elemente plana.

Veći dio ranog rada uključivao je podjelu stotina znanstvenih radova o krizi iz cijelog svijeta. Odvojili su obećavajuće ideje od sumnjivih. Svaki je član prolazio kroz čak 20 radova dnevno, što je otprilike 10 puta veći ritam nego što bi radili u svojim dnevnim poslovima. Skupili su se za raspravu putem videokonferencije, tekstualnih poruka – “poput gomile tinejdžera”, rekao je Rosbash. Rasprave nisu uvijek bile isključivo znanstvene. Grupa je, primjerice, raspravljala o tome hoće li predložiti da tijela javnog zdravstva virus preimenuju virus u “SARS-2”, ali su zaključili da bi ime moglo zvučati zastrašujuće.

Skupina je također odbacila ideju liječenja hidroksiklorokinom, lijekom protiv malarije koji je promovirao predsjednik Donald Trump. Nisu prihvatili ideju upotrebe širokog testiranja antitijela kako bi se omogućilo ljudima da rade ako njihovi rezultati pokažu pozitivnim jer prethodno izlaganje možda ne sprečava ljude da prenesu virus.

Članovi skupine kažu da su svjesni da mnoge njihove ideje možda neće biti provedene te da će ih Trumpova administracija ignorirati. Ali nastavljaju provoditi razgovore sa službenicima uprave posljednjih dana, nadajući se da će njihov povjerljivi plan postati akcijski, prenosi Jutarnji.

“Potrebna nam je cijela nacija – vlada,biznis i znanost – da se ujedinimo kako bismo pobijedili”, rekao je Pagliuca.

