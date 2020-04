Britanski zastupnik Paul Bristow će postiti kako bi bolje upoznao muslimane

Paul Bristow, britanski zastupnik, u petak je objavio da će postiti prvu sedmicu svetog mjeseca ramazana, javlja Anadolu Agency (AA).

Bristow, iz reda Konzervativne stranke, objavio je video na Twitter profilu u kojem je saopćio svoju odluku o postu, napominjući da na taj način želi shvatiti šta mjesec ramazan znači muslimanima.

“Ramazan je vrijeme za duhovno promišljanje, dodatno usavršavanje i pojačano vjerovanje. Odlučio sam da i ja postim prvu sedmicu ramazana”, kazao je ovaj 41-godišnji zastupnik iz Peterborougha.

Istakao je da ovim postupkom želi iskazati bliskost i dobre odnose sa muslimanima koji žive u Peterboroughu.

“Nisam musliman, ali smatram da je važno da ovo iskustvo doživim zajedno sa oko 20.000 muslimana koji žive u Peterboroughu, mom gradu“, dodao je Bristow.

Naglasio je da također želi bolje razumjeti koje aktivnosti muslimani obavljaju tokom ovog mjeseca i “šta im znači ramazan”.

“Jasno je da muslimani koji poste slijede svoju vjeru, a ne samo pravila. Ipak, lekcije kao što su samodisciplina, žrtvovanje i empatija prema ljudima koji u životu nisu imali baš mnogo sreće dostupne su svim ljudima. Velikodušnost nije ograničena religijom”, kazao je.

Istakao je kako se nada da će kroz post naučiti mnogo više o islamu ali i o sebi.

“Iako će to sigurno biti test moje mentalne snage i discipline, post uključuje i odlične trenutke prijateljstva“, dodao je Bristow, napominjući da će tokom posta svakodnevno snimati video o tom iskustvu.

“Nadam se da će ovo biti koristan način da ramazan predstavim i drugima poput mene koji ga ranije nisu iskusili”, rekao je Bristow.

I am fasting for the first week of #Ramadan. I want to share this experience with the 20,000 Muslims who live in my City #proudofpeterborough #RamadanMubarak pic.twitter.com/dwqf9HY5I7

— Paul Bristow MP #StayHomeSaveLives (@paulbristow79) April 23, 2020