Francuska: Smanjen broj pacijenata na hospitalizaciji

Francuski generalni direktor za zdravstvo Jerome Salomon u srijedu je rekao da je u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 544 ljudi, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva dostigao 21.340, prenosi Anadolu Agency (AA).

“U utorak je bilo 544 smrtnih slučajeva, od kojih je 350 bilo u bolnici, a 194 u staračkim domovima. Od početka epidemije, ukupan broj smrtnih slučajeva u bolnicama iznosi 13.236 i 8.104 u staračkim domovima, ukupno 21.340”, istakao je Salomon.

U Francuskoj je u srijedu na hospitalizaciji bila 29.741 osoba, što je pad od 243 u odnosu na prethodni dan. Broj pacijenata na intenzivnoj njezi, također je u padu i sada iznosi 5.218, što je pad od 116 pacijenata. Do sada je potvrđeno više od 159.000 slučajeva zaraze koronavirusom, a u posljednja 24 sata njih 1.827. Oporavilo se 40.657 osoba.

U Francuskoj restriktivne mjere ostaju na snazi do 11. maja, a uvedene su 17. marta.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju”. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 182.300 ljudi, a potvrđeno je preko 2.620.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 185 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta “Johns Hopkins”. Do sada se oporavilo više od 705.000 ljudi.

loading...

Facebook komentari