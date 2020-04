Angela Merkel: “Uprkos uspjesima, na početku smo pandemije”

“Ne smijemo nijednog trenutka izgubiti iz vida činjenicu da smo, unatoč svemu, još na početku pandemije“, rekla je ona nakon sastanka kriznog kabineta.

Kazala je da su dosadašnje stroge mjere pokazale učinak te da je broj ljudi koje zarazi jedna osoba pao ispod vrijednosti jedan.

“Bila bi velika šteta kad bismo otvorenih očiju sada doživjeli udarac i krenuli u drugom smjeru“, rekla je Merkel, prenosi “Hina”.

Objasnila je da prve mjere popuštanja, poput otvaranja manjih trgovina, ne bi trebalo iskoristiti kao povod za daljnje korake popuštanja.

“Moramo biti vrlo oprezni s popuštanjem mjera. Ja sam za to da se one iskoriste u najmanjem mogućem dogovorenom obimu“, kazala je Merkel i ukazala na to da će tek za dvije sedmice biti vidljivo kako ublažavanje mjera utječe na broj zaraženih.

Otvorene manje trgovine

Merkel je pojasnila da je u slučaju ponovnog naglog porasta broja zaraženih povratak rigoroznijim mjerama “neizbježan“.

Pozvala je građane da zadrže strpljenje, svjesna teške situacije mnogih ugostitelja, usamljenih ljudi, samohranih roditelja, slobodnih umjetnika, ali i vjerskih zajednica.

“Znam da ova pandemija iziskuje mnogo od svakog od nas, ali i od cjelokupne zajednice, ali apeliram na sve da izdržimo“, rekla je.

“Moramo ostati oprezni i disciplinirani“, dodala je Merkel, prenosi Tanjug, pozivajući se na Reuters.

U Njemačkoj je od danas dopušteno otvaranje manjih trgovina, ali su mjere izbjegavanja socijalnih kontakata i ograničenog kretanja i dalje na snazi, i to zasad do 3. maja.

Krizni kabinet i savezne pokrajine raspravljat će o novim mjerama 30. aprila.

