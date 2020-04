Taksista besplatno prevezao studenticu iz Španije u Italiju

Vozač Kepa Amantegi vozio je Giadu Kolalto iz Bilbaa u Španji u Montebelo koji se nalazi u u blizini Venecije. Kolalto je studirala jezike u okviru evropskog programa razmjene studenata u Bilbau od 1. februara i očekivala je da će ići na fakultet do kraja juna.

– Kada je započela pandemija koronavirusa odlučila sam ostati u Španiji i vidjeti kako će se stvar razvijati. No kada sam sredinom marta shvatila da je moj univerzitet zatvoren, a predavanja i ispiti pomjeriti shvatila sam da moj boravak u Španiji više nema smisla. Bila sam sama, čak su i moji prijatelji iz Španije otišli svojim kućama – rekla je. Kolaltina borba za povratak kući svela se na sate provedene na internetu i telefonske pozive s italijanskom ambasadom.

Uspjela je kupiti avionsku kartu iz Madrida do Pariza, potom do Rima i konačno do Venecije. No, 8. aprila na aerodromu u Madridu stjuardesa joj je rekla da joj nije dopušteno ukrcavanje u avion.

– Bila sam očajna i bijesna. Roditelji su bili zabrinuti, ali nisu mogli učiniti ništa da mi pomognu. Nazvala sam ambasadu i rekli su mi da pošaljem mejl. Svi hoteli u Madridu su bili zatvoreni, a javnog prijevoza da se vratim za Bilbao nije bilo – dodala je. Njen prijatelj poznavao je taksistu u Bilbau i kontaktirao ga.

– Odmah je rekao da je slobodan doći po mene. Trebalo mu je devet sati da dođe iz Bilbaa do Madrida i natrag – rekla je Kolalto. Ali kada se vratila u Bilbao, saznala je da više ne može boraviti u stanu u kojem je živjela. Amantegi se ponudio da je ugosti u svojoj porodičnoj kući.

– Njegovi roditelji i njegove dvije sestre dočekali su me kao člana porodice. Nikad neću zaboraviti njihovu ljubaznost – prisjetila se Kolalto. Jutro nakon toga, ona i Amantegi počeli su raditi na ‘ludoj’ ideji, kako bi se odvezli sve do Italije.

– Nazvali smo lokalne vlasti i, koliko god se nevjerojatno činilo, dobili smo sva potrebna odobrenja. Bilo mi je dopušteno jer sam se vraćala kući, a on je kao taksist imao dozvolu za rad i putovanje – priča. Nakon 12 sati 10. aprila stigli smo u Montebelo. Na obje granice i s Francuskom i s Italijom niko in nije provjeravao.

– Insistirala sa da platim, ali je rekao da vidi da smo u teškoj situaciji i da ne brinem o troškovima – rekla je Collalto. Kada se vratila kući njeni roditelji su plakali od radosti. Amantegi je prenoćio u njenoj kući, a ujutru se vratio u Španiju uz košaru dobrog vina i puno čokolade.

– To je nešto što nikad neću zaboraviti. Bila sam potpuni stranac tom momku – rekla je i dodala da je Amantegi ukupno zbog nje prešao ukupno 3.000 kilometara za nju, prenosi “Klix“.

Facebook komentari