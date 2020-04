Saudijska Arabija pozvala muslimane širom svijeta da se tokom ramazana mole kod kuće

“Muslimani će izbjegavati okupljanja jer su ona glavni uzrok širenja zaraze, i zapamtit će da je očuvanje života ljudi veliki čin koji ih približava Bogu”, navedeno je u izjavi Vijeća učenjaka Saudijske Arabije, prenosi New York Times.

Veliki muftija Kraljevstva Saudijske Arabije šeik Abdulaziz Al al-Šeik u petak je izrazio isto mišljenje rekavši da se molitve tokom ovog ramazana trebaju izvoditi kod kuće.

Podsjećamo, prema takvimu Islamske zajednice u BiH, zalaskom Sunca u četvrtak, 23. aprila, nastupa mubarek mjesec ramazan, dok će prvi dan ramazanskog posta biti u petak, 24. aprila.

Kada je riječ o epidemiološkom stanju, Saudijska Arabija prijavila je do sada 8.274 slučaja zaraze novim koronavirusom, te 92 smrtna slučaja. To je najviše među šest zaljevskih arapskih država u kojima je do sada broj zaraženih dostigao 24.374, uz 156 smrtnih slučajeva.

