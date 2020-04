Južna Koreja počinje popuštati restriktivne mjere

Chung je popuštanje mjera najavio nekoliko sati nakon što su zdravstvene vlasti Južne Koreje potvrdile osam novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je prvi put da se dnevni porast smanji na jednocifren broj u posljednja skoro dva mjeseca.

Chung je istakao da će Vlada prestati “snažno savjetovati“ vjerske organizacije, teretane i barove da obustave svoje aktivnosti i omogućiti da se ponovo otvore manje rizični javni objekti poput rekreativnih parkova.

Dodao je da se mogu održati i sportski događaji na otvorenom, ali bez prisustva gledalaca.

Uprkos nedavnom kontinuiranom trendu opadanja, Chung upozorava da “definitivno nije vrijeme za opuštanje“.

Iako kaže da Južna Koreja mora pronaći načine da oživi ekonomiju, Chung naglašava da će Vlada pooštriti pravila o socijalnom distanciranju ako se opasnost od širenja virusa ponovo poveća.

U Južnoj Koreji do sad je potvrđeno više od 10.000 zaraženih koronavirusom, dok su 234 osobe preminule od posljedica. Oporavilo se više od 8.000 pacijenata.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 160.900 ljudi, a potvrđeno je preko 2.330.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 185 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta “Johns Hopkins“. Do sada se oporavilo više od 595.000 ljudi.

Facebook komentari