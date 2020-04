Neuobičajen prizor: Lavovi okupirali cestu

Čak i lavovi uživaju u miru i tišini, sudeći prema novim fotografijama iz Kruger nacionalnog parla u Africi, piše CNN.

Na fotografijama se vidi krdo lavova kako leže na sred ceste, kojoj se obično ne približavaju.

“Ovi lavovi su obično na području parka Kempiana, kojeg turisti ne vide. Ovog popodneva ležali su na cesti tik ispred kampa Orpen”, napisao je rendžer Richard Sowry.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020