Trump prijeti Kini: Pandemiju su mogli zaustaviti, njihove brojke su nestvarne

– Mogla je (pandemija) biti zaustavljena u Kini prije nego što je počela, a nije, i sada cijeli svijet pati zbog nje – rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

– Ako je to bila greška – greška je greška. Ali ako su svjesno odgovorni, smatram da onda svakako treba biti posljedica – dodao je Trump.

Američki predsjednik nije pojasnio koje će korake SAD poduzeti. Trump je rekao da su Kinezi bili “zbunjeni” te da je pitanje je li koronavirus “greška koja je izmaknula kontroli ili je to učinjeno namjerno”.

– Postoji značajna razlika između ta dva (scenarija) – kazao je.

Za broj zaraženih i umrlih u Kini kaže da je “nestvaran”.

– Kažu da smo mi na prvom mjestu po stopi mortaliteta, ali to nije istina. Kina je broj jedan, a ne mi. Razlika nije mala, čak im nismo ni blizu. Samo da to znate. Ja znam. Oni znaju. Ali ništa ne žele reći. Zašto? To ćete vi morati objasniti svijetu. Jednog dana ću i ja objasniti – rekao je.

Trump i drugi visoki američki dužnosnici optužili su Kinu zbog netransparentnosti u pogledu izbijanja epidemije krajem prošle godine u Wuhanu, a ove je sedmice Trump obustavio američke uplate Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), optuživši je da je “kinocentrična”, prenosi “Faktor“.

