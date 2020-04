Vakcinaciju protiv malih boginja moglo bi propustiti 117 miliona djece

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da su 24 zemlje već odložile kampanje za vakcinaciju protiv malih boginja kako bi spriječile dalje širenje bolesti COVID-19, a očekuje se da će još 13 zemalja to učiniti do kraja godine,prenosi Avaz.

Zemlje prekidaju imunizaciju

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je danas da bi više od 117 miliona djece moglo propustiti vakcinu protiv malih boginja, pošto zemlje prekidaju imunizaciju i druge redovne medicinske usluge zbog borbe protiv epidemije koronavirusa.

– Zbog širenja koronavirusa možda ćemo morati da napravimo težak izbor i odložimo vakcinisanje, zato pozivamo zdravstvene lidere da pojačaju napore kako bi se najugroženijoj populaciji što prije omogućilo vakcinisanje protiv malih boginja. Učinite to – navodi se u današnjem saopćenju WHO.

Podržavaju pauzu

U WHO i njenim partnerima kažu da podržavaju pauzu u vakcinisanju protiv malih boginja zbog neophodnog socijalnog distanciranja kao i velikog pritiska na zdravstvene radnike, ali ističu da to ne znači kako djeca treba trajno da propuste vakcinu.

