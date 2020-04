Češka: Prvi put bez smrtnog slučaja od COVID-19 od 23. marta

U padu je i broj onih koji se nalaze na odjeljenjima intenzivne njege, i to čevrti dan zaredom. Trenutno se prema podacima ministatva na intenzivnoj njezo nalazi 75 osoba zaraženih novim koronavirusom.

Dodaje se da je potvrđeno 160 novih slučajeva COVID-19 što je, pak, skok u odnosu na prethodna tri dana kada je bilježeno ispod 100 novozaraženih koronavirusom.

U Češkoj je do sada ukupno 6.303 ljudi bilo pozitivno na koronavirus, kažu podaci Ministarstva zdravstva, 166 ih je umrlo od posljedica zaraze.

Zbog relativno pozitivnog razvoja epidemiološke situacije, Vlada je objavila plan za postepeno ublažavanje nekih restriktivnih mjera koje su uvedene kako bi se suzbila pandemija koronavirusa.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 137.100 ljudi, a potvrđeno je preko 2.065.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 185 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta “Johns Hopkins“. Do sada se oporavilo više od 515.000 ljudi.

