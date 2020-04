Turisti u Indiji morali 500 puta napisati “izvinite” jer su prekršili zabranu kretanja

AFP javlja kako je deset turista, putnika iz Izraela, Meksika, Australije i Austrije, uhvaćeno u šetnji indijskim gradom, čime su prekršili naredbu nadležnih kojom je stanovnicima dozvoljeno kretanje samo u nužnim situacijama, kao što je odlazak do apoteke ili prodavnice po neophodne namirnice, prenosi “Klix“.

Inače, više od 700 stranih turista iz SAD-a, Australije, Meksika i Izraela, koji borave u ovom dijelu Indije, proteklih dana kršili su mjere zabrane kretanja, navodi se u izvještaju lokalnih policajaca koji su turistima izrekli neobičnu kaznu kako bi ih naučili lekciji. Naime, deset turista morali su 500 puta napisati izvinjenje za prekršaj koji su napravili.

Indijska policija je navela da će usmjeravati hotele kako bi se omogućilo stranim gostima da izlaze vani samo u pratnji lokalnih pomagača, a ugostiteljima koji ne budu poštovali ove naredbe slijede novčane kazne.

Očekuje se da će indijski premijer Narendra Modi produžiti stroge mjere zabrane kretanja širom zemlje za još dvije sedmice.

Foreigners living in Tapovan, Rishikesh were overshadowed by the #Lockdownviolation. The police sentenced all foreigners roaming outside to write and speak I am sorry 500 times. @AboutIndia @narendramodi @PhilippaKaye @alter_jamie @BBCsarika @viceindia #rishikesh pic.twitter.com/QCFMYAWDcm

— RW • Rishikesh Writings (@RwRishikesh) April 11, 2020