WHO: Stopa smrtnosti od COVID-19 deset puta veća nego od gripe

“Procjenjuje se da je stopa smrtnosti od COVID-19 deset puta veća nego od gripe“, naglasio je Ghebreyesus u razgovoru sa šefovima diplomatskih misija putem video linka.

Spominjući Strateški plan spremnosti i reagovanja WHO-a, koji je pokrenut u februaru kako bi se pomoglo različitim zemljama i regionima u borbi protiv COVID-19, Ghebreyesus je zahvalio zemljama članicama na podršci.

On je naglasio da su se zemlje članice do sada obavezale u iznosu od 800 miliona dolara (oko 730 miliona eura), a dio tog iznosa stigao je do WHO-a.

Ponavljajući poziv svjetskim liderima da pokažu “jedinstvo i solidarnost“ u borbi protiv širenja koronavirusa, Ghebreyesus ih je također pozvao da to ne iskorištavaju za ostvarivanje domaćih političkih ciljeva.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 95.700 ljudi, a potvrđeno je preko 1.600.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 180 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta “Johns Hopkins“. Do sada se oporavilo više od 355.000 ljudi.

Facebook komentari